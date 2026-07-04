3 loại ung thư giai đoạn đầu rất khó nhận biết

Dưới đây những loại ung thư được các chuyên gia đánh giá là rất khó nhận biết ở giai đoạn đầu.

Ung thư tụy

Ung thư tụy là một trong những loại ung thư có tỷ lệ phát hiện muộn cao nhất. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, đa số bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng khi khối u còn nhỏ. Chỉ đến khi ung thư phát triển đủ lớn hoặc đã lan sang các cơ quan xung quanh, những dấu hiệu bệnh rõ ràng mới xuất hiện, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một trong những nguyên nhân khiến ung thư gan âm thầm phát triển trong thời gian dài là do khả năng hoạt động rất tốt của gan ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh khó phát hiện là do tuyến tụy nằm sâu phía sau dạ dày. Điều này khiến khối u nhỏ rất khó được phát hiện khi khám lâm sàng thông thường. Bên cạnh đó, các triệu chứng ban đầu thường rất mơ hồ và dễ bị nhầm với các rối loạn tiêu hóa thường gặp.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, chán ăn, đau âm ỉ vùng bụng hoặc lưng. Vì những biểu hiện này khá phổ biến nên nhiều người chủ quan hoặc tự mua thuốc điều trị mà không đi khám.

Đến khi bệnh tiến triển, các triệu chứng thường trở nên rõ ràng hơn như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, đau bụng lan ra sau lưng, sụt cân nhanh hoặc ngứa toàn thân. Đây cũng là thời điểm bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư buồng trứng

Ở giai đoạn sớm, ung thư buồng trứng gần như không gây ra triệu chứng đặc hiệu. Khi khối u còn nhỏ và chỉ khu trú trong buồng trứng, đa số phụ nữ vẫn sinh hoạt bình thường mà không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Nếu có triệu chứng, chúng cũng rất dễ bị nhầm với các vấn đề tiêu hóa hoặc phụ khoa thông thường. Người bệnh có thể thường xuyên đầy bụng, nhanh no sau khi ăn, đau hoặc tức vùng chậu, bụng to dần, tiểu nhiều lần hoặc luôn có cảm giác buồn tiểu. Vì đây đều là những biểu hiện khá phổ biến nên nhiều người không nghĩ đến khả năng mắc ung thư.

Chỉ khi bệnh tiến triển hơn, các triệu chứng mới trở nên rõ rệt như bụng chướng do tích tụ dịch trong ổ bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài hoặc đau vùng bụng dưới.

Ung thư gan

Gan là cơ quan có khả năng bù trừ rất tốt khi hoạt động bị suy giảm. Vì vậy, ngay cả khi một phần mô gan đã bị khối u làm tổn thương, phần còn lại vẫn có thể đảm nhận chức năng bình thường. Điều này khiến người mắc không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong suốt một thời gian dài.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng hoặc hơi tức vùng hạ sườn phải. Những biểu hiện này rất dễ bị nhầm với bệnh gan thông thường hoặc các rối loạn tiêu hóa.

Khi ung thư tiến triển, người bệnh có thể bị vàng da, bụng to do cổ trướng, đau vùng gan, sụt cân nhanh hoặc sờ thấy khối ở bụng. Khác với người khỏe mạnh, những người bị xơ gan hoặc viêm gan B mạn tính có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Hepatology cho thấy ở những người có nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe định kỳ có thể giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư gan khi còn ở giai đoạn sớm.

Khi ung thư gan được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi sẽ cao hơn. Nhờ đó, tỷ lệ sống sót cũng được cải thiện, theo Verywell Health.