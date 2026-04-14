Đau vai không rõ nguyên nhân có phải là dấu hiệu của ung thư gan?

Các báo cáo ca bệnh đã ghi nhận đau vai có thể là triệu chứng của ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) - dạng ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất, theo Fox News (Mỹ).

Bác sĩ Mark Ashamalla, Trưởng khoa xạ trị ung thư tại Episcopal Health Services (Mỹ), xác nhận rằng ung thư gan đôi khi có thể gây ra cơn đau cảm nhận ở vai phải, dù bản thân khớp vai hoàn toàn bình thường.

Ông Mark Ashamalla giải thích: “Gan nằm ở phần bụng trên bên phải, ngay dưới cơ hoành. Nếu khối u gan phát triển đủ lớn, nằm ở vị trí làm kéo căng lớp bao ngoài của gan hoặc kích thích cơ hoành, nó có thể kích hoạt các dây thần kinh tại khu vực này. Khi đó, não có thể hiểu nhầm tín hiệu thần kinh và ‘cảm nhận’ cơn đau ở vai phải hoặc bả vai phải, dù vấn đề thực sự nằm ở gan”.

Ông cũng làm rõ rằng đây không phải là “đau ảo” (phantom pain) - thuật ngữ thường dùng cho cơn đau xuất hiện ở phần cơ thể đã bị cắt bỏ.

ẢNH MINH HỌA: AI

Dấu hiệu gợi ý đau vai do ung thư gan

Theo bác sĩ, đau vai do cơ - xương - khớp thường xảy ra sau chấn thương, vận động quá mức, ngủ sai tư thế, mang vác nặng hoặc lặp đi lặp lại một động tác. Cơn đau thường tăng khi cử động tay, kèm cảm giác cứng, yếu hoặc hạn chế tầm vận động của vai.

Ngược lại, “đau quy chiếu” (referred pain) từ gan thường không biểu hiện giống đau vai thông thường. Các dấu hiệu gợi ý đau vai có thể liên quan đến ung thư gan gồm:

Đau bên phải, gần đỉnh vai hoặc quanh bả vai phải.

Cơn đau không tăng rõ khi cử động tay.

Khám vai không phát hiện bất thường rõ ràng.

Đau âm ỉ, sâu bên trong hơn là đau cơ học sắc nét.

Đau kéo dài dù đã nghỉ ngơi hoặc điều trị thông thường.

Đau kèm các triệu chứng khác như sụt cân, chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi, bụng đầy tức, bụng trướng hoặc vàng da, vàng mắt.

Ung thư gan thường có triệu chứng mơ hồ

Theo bác sĩ Ashamalla, ung thư gan hiếm khi biểu hiện bằng một triệu chứng “rầm rộ”. Thay vào đó, nó xuất hiện bằng một loạt thay đổi mơ hồ, dễ bị bỏ qua. Các dấu hiệu ung thư gan có thể dễ bị bỏ sót gồm:

Nhanh no dù ăn rất ít.

Mất cảm giác ngon miệng kéo dài, không rõ nguyên nhân.

Sụt cân không chủ ý.

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài.

Cảm giác nặng, tức hoặc đầy vùng bụng trên bên phải.

Bụng trướng do tích dịch trong ổ bụng.

Vàng da, vàng mắt (có thể nhẹ lúc đầu).

Nước tiểu sậm màu, phân nhạt màu.

Ngứa da dù không có phát ban.

Sốt nhẹ hoặc cảm giác giống cúm không rõ nhiễm trùng.

“Đau vai rất phổ biến và phần lớn là lành tính. Đừng hoảng loạn vì cơn đau vai thông thường; nhưng cũng đừng bỏ qua nếu nó kéo dài, không rõ nguyên nhân hoặc đi kèm các dấu hiệu cảnh báo khác. Với những người đã có bệnh gan, có yếu tố nguy cơ ung thư gan như xơ gan hay viêm gan mạn tính, các triệu chứng bất thường càng cần được chú ý hơn. Người bệnh nên đi khám nếu cơn đau đáp ứng một số tiêu chí đáng lo ngại kể trên”, bác sĩ Ashamalla lưu ý.