Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đau vai không rõ nguyên nhân có phải là dấu hiệu của ung thư gan?

Như Quyên
14/04/2026 00:09 GMT+7

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (American Cancer Society), đau ở vùng bả vai phải có liên quan đến những dấu hiệu sớm của ung thư gan.

Các báo cáo ca bệnh đã ghi nhận đau vai có thể là triệu chứng của ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) - dạng ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất, theo Fox News (Mỹ).

Bác sĩ Mark Ashamalla, Trưởng khoa xạ trị ung thư tại Episcopal Health Services (Mỹ), xác nhận rằng ung thư gan đôi khi có thể gây ra cơn đau cảm nhận ở vai phải, dù bản thân khớp vai hoàn toàn bình thường.

Ông Mark Ashamalla giải thích: “Gan nằm ở phần bụng trên bên phải, ngay dưới cơ hoành. Nếu khối u gan phát triển đủ lớn, nằm ở vị trí làm kéo căng lớp bao ngoài của gan hoặc kích thích cơ hoành, nó có thể kích hoạt các dây thần kinh tại khu vực này. Khi đó, não có thể hiểu nhầm tín hiệu thần kinh và ‘cảm nhận’ cơn đau ở vai phải hoặc bả vai phải, dù vấn đề thực sự nằm ở gan”.

Ông cũng làm rõ rằng đây không phải là “đau ảo” (phantom pain) - thuật ngữ thường dùng cho cơn đau xuất hiện ở phần cơ thể đã bị cắt bỏ.

Dấu hiệu gợi ý đau vai do ung thư gan

Theo bác sĩ, đau vai do cơ - xương - khớp thường xảy ra sau chấn thương, vận động quá mức, ngủ sai tư thế, mang vác nặng hoặc lặp đi lặp lại một động tác. Cơn đau thường tăng khi cử động tay, kèm cảm giác cứng, yếu hoặc hạn chế tầm vận động của vai.

Ngược lại, “đau quy chiếu” (referred pain) từ gan thường không biểu hiện giống đau vai thông thường. Các dấu hiệu gợi ý đau vai có thể liên quan đến ung thư gan gồm:

  • Đau bên phải, gần đỉnh vai hoặc quanh bả vai phải.
  • Cơn đau không tăng rõ khi cử động tay.
  • Khám vai không phát hiện bất thường rõ ràng.
  • Đau âm ỉ, sâu bên trong hơn là đau cơ học sắc nét.
  • Đau kéo dài dù đã nghỉ ngơi hoặc điều trị thông thường.

Đau kèm các triệu chứng khác như sụt cân, chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi, bụng đầy tức, bụng trướng hoặc vàng da, vàng mắt.

Ung thư gan thường có triệu chứng mơ hồ

Theo bác sĩ Ashamalla, ung thư gan hiếm khi biểu hiện bằng một triệu chứng “rầm rộ”. Thay vào đó, nó xuất hiện bằng một loạt thay đổi mơ hồ, dễ bị bỏ qua. Các dấu hiệu ung thư gan có thể dễ bị bỏ sót gồm:

  • Nhanh no dù ăn rất ít.
  • Mất cảm giác ngon miệng kéo dài, không rõ nguyên nhân.
  • Sụt cân không chủ ý.
  • Mệt mỏi, suy nhược kéo dài.
  • Cảm giác nặng, tức hoặc đầy vùng bụng trên bên phải.
  • Bụng trướng do tích dịch trong ổ bụng.
  • Vàng da, vàng mắt (có thể nhẹ lúc đầu).
  • Nước tiểu sậm màu, phân nhạt màu.
  • Ngứa da dù không có phát ban.
  • Sốt nhẹ hoặc cảm giác giống cúm không rõ nhiễm trùng.

“Đau vai rất phổ biến và phần lớn là lành tính. Đừng hoảng loạn vì cơn đau vai thông thường; nhưng cũng đừng bỏ qua nếu nó kéo dài, không rõ nguyên nhân hoặc đi kèm các dấu hiệu cảnh báo khác. Với những người đã có bệnh gan, có yếu tố nguy cơ ung thư gan như xơ gan hay viêm gan mạn tính, các triệu chứng bất thường càng cần được chú ý hơn. Người bệnh nên đi khám nếu cơn đau đáp ứng một số tiêu chí đáng lo ngại kể trên”, bác sĩ Ashamalla lưu ý.

Đau vai tái đi tái lại cảnh báo bệnh gì?

Đau vai là tình trạng khá phổ biến với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phổ biến nhất là do vận động quá sức, chấn thương hay bệnh tiềm ẩn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận