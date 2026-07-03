Ung thư phổi: 3 nhóm người nên tầm soát dù chưa có triệu chứng

Hút thuốc được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Do đó, người hút thuốc lâu năm trở thành nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thuộc nhóm có nguy cơ mắc ung thư phổi cao Ảnh: P.H tạo từ AI

Ngoài người hút thuốc lâu năm, những nhóm sau cũng cần tầm soát ung thư phổi dù cơ thể chưa có triệu chứng:

Làm việc trong môi trường độc hại

Trong nhiều ngành nghề, người lao động tiếp xúc lâu với các chất gây ung thư mà bản thân không nhận ra. Đó là những người làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ, đóng tàu, xây dựng, sản xuất vật liệu cách nhiệt, luyện kim hoặc công nghiệp hóa chất. Họ có nguy cơ phơi nhiễm với các chất như amiăng, silica, arsenic, chromium, nickel hay khí thải động cơ diesel. Đây đều là những tác nhân đã được xác định có khả năng làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi.

Điều đáng lưu ý là ảnh hưởng của các chất trên thường không xuất hiện ngay mà có thể kéo dài hàng chục năm sau khi tiếp xúc. Vì vậy, ngay cả khi đã nghỉ việc từ lâu và không có triệu chứng hô hấp, nguy cơ vẫn có thể tồn tại.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san International Journal of Environmental Research and Public Health cho thấy chụp CT liều thấp có thể giúp phát hiện sớm ung thư phổi ở những người từng tiếp xúc với amiăng. Điều này đặc biệt cần thiết nếu có thêm các yếu tố như lớn tuổi, có tiền sử hút thuốc.

Người mắc bệnh phổi mạn tính (COPD)

Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khí phế thũng hoặc một số bệnh xơ phổi có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn dân số nói chung. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là tình trạng viêm kéo dài trong mô phổi có thể làm tăng khả năng xuất hiện các đột biến ở tế bào.

Bên cạnh đó, nhiều người mắc COPD cũng từng hút thuốc lá trong thời gian dài, khiến nguy cơ càng cao hơn. Tuy nhiên, chỉ mắc COPD hoặc xơ phổi không có nghĩa là ai cũng cần chụp CT để tầm soát ung thư phổi. Trên thực tế, bác sĩ sẽ xem xét đồng thời nhiều yếu tố như tuổi, tiền sử hút thuốc, mức độ bệnh phổi và các yếu tố nguy cơ khác trước khi quyết định có nên chỉ định tầm soát hay không.

Có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi

Tiền sử gia đình cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con từng mắc bệnh, nguy cơ của một người có thể cao hơn so với người không có tiền sử gia đình.

Điều này có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Thế nhưng, nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ chuyện các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ môi trường sống, thói quen sinh hoạt hoặc cùng tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như khói thuốc lá, theo Medical News Today.