Tình cờ phát hiện ung thư phổi nhờ khám sức khỏe định kỳ

Bất ngờ đến từ buổi khám định kỳ đầy tự tin

Đi khám kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ là thói quen mà chị C. đã duy trì suốt nhiều năm. Chưa một lần nào kiểm tra sức khỏe khiến chị phải lo lắng. Mang tâm lý đầy tự tin trong lần khám định kỳ năm nay, nhưng kết quả chụp CT ngực liều thấp đã khiến chị và gia đình như chết lặng khi bác sĩ cho biết đã phát hiện một khối u bên trong phổi.

Cô gái trẻ phát hiện u phổi dù không có triệu chứng Ảnh: BVCC

"Tôi nghĩ mình chỉ đi khám cho yên tâm thôi vì năm nào kết quả kiểm tra cũng đều rất tốt. Lúc bác sĩ nói có bất thường, tôi còn tưởng nghe nhầm. Tôi 29 tuổi, chưa từng hút thuốc, sao mà bị u phổi được", chị C. chia sẻ.

Nhờ người quen giới thiệu, gia đình đưa chị C. đến Bệnh viện Nam Sài Gòn để kiểm tra chuyên sâu, dưới sự theo dõi trực tiếp của Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực, đang công tác tại bệnh viện.

"Khi nhận được kết quả, tôi không khỏi ngạc nhiên vì chị C. có tổn thương tân sinh phổi phải (khối u ở phổi phải). Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là một người khỏe mạnh, còn khá trẻ như chị C. lại có nguy cơ mắc u phổi", bác sĩ Vĩnh bày tỏ.

Ngay lập tức, ca phẫu thuật nội soi lồng ngực được chỉ định. Ê kíp phẫu thuật gồm Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Khang (cựu bác sĩ nội trú), phối hợp cùng đội ngũ gây mê hồi sức, đã tiến hành thăm dò và phát hiện khối u tại phân thùy S2 có kích thước khoảng 4×3 cm, rắn chắc và co kéo nhu mô phổi.

Bằng kỹ thuật khâu cắt nối nội soi hiện đại, các bác sĩ đã cắt trọn phân thùy phổi chứa khối u, đồng thời nạo hạch số 7, 10 và 11. Toàn bộ ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và kết thúc trong 3 tiếng, mẫu bệnh phẩm được gửi giải phẫu bệnh thường quy nhằm xác định bản chất của khối u.

Thở phào vì ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm

Bác sĩ Vĩnh cho biết, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy chị C. mắc "Carcinoma xâm nhập phế quản phổi" - một dạng ung thư phổi ác tính nguyên phát. Đây là loại ung thư thường gặp nhất trong các bệnh lý ung thư phổi, chiếm khoảng 87% tổng số ca, theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Mỹ.

Khối u phổi được bóc tách qua kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực Ảnh: BVCC

"Carcinoma xâm nhập phế quản phổi" bắt nguồn từ sự phát triển bất thường và mất kiểm soát của các tế bào lót bên trong đường dẫn khí của phổi (phế quản). Các tế bào ác tính này có thể xâm nhập vào mô phổi xung quanh và lan rộng (di căn) sang các cơ quan khác như xương, não, gan… nếu không được phát hiện sớm.

Rất may, trường hợp của chị C. được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, khi khối u chưa kịp lan rộng. Nhờ can thiệp kịp thời, chị phục hồi nhanh chóng, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt và vết mổ lành đẹp.

"Thú thật, nếu không đi khám định kỳ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ mình mắc ung thư phổi. Điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là bệnh được phát hiện sớm và được điều trị đúng lúc. Tôi thật sự biết ơn đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, nhờ họ mà tôi có thể hồi phục mạnh mẽ như hôm nay", chị C. xúc động chia sẻ.

Không hút thuốc vẫn có thể mắc ung thư phổi

Cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường Ảnh: BVCC

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hút thuốc lá (bao gồm thuốc lá điếu, xì gà và tẩu) là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, chiếm khoảng 85% tổng số ca bệnh. Tuy nhiên, ung thư phổi vẫn có thể xảy ra ở người không hút thuốc, có thể xuất phát từ các yếu tố nguy cơ như:

Tiếp xúc với khói thuốc thụ động .

Làm việc trong môi trường có amiăng, radon hoặc các hóa chất độc hại.

Ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5 , khói công nghiệp, khí thải xe cộ.

Hội chứng ung thư do di truyền .

Tiền sử bệnh phổi mạn tính như viêm phổi tái phát, lao phổi , xơ phổi…

Qua đó, bác sĩ Vĩnh khuyến cáo mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đặc biệt là chụp CT ngực liều thấp. Đây là phương pháp tầm soát hiệu quả giúp phát hiện sớm ung thư phổi ngay cả khi người bệnh chưa có bất kỳ triệu chứng nào, từ đó tăng cơ hội điều trị thành công và kéo dài thời gian sống.