Vì sao ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư? Nghiên cứu mới chỉ ra điều này

Trong vòng 30 năm qua, số người trẻ được chẩn đoán mắc ung thư đã tăng gần 80%. Trên toàn thế giới, số ca ung thư khởi phát sớm tăng từ 1,82 triệu ca năm 1990 lên 3,26 triệu ca vào năm 2019. Đồng thời, số ca tử vong do ung thư ở những người trong độ tuổi 40, 30 hoặc trẻ hơn cũng tăng khoảng 27%, theo The Guardian (Anh).

Các chuyên gia đang tìm cách lý giải nguyên nhân của xu hướng này. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị ung thư lớn nhất thế giới - cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) tại Chicago (Mỹ) - cho thấy thói quen ngủ thất thường ở người trẻ có thể là một trong những yếu tố liên quan.

Những người có chất lượng giấc ngủ kém có nguy cơ mắc ung thư khởi phát sớm cao hơn Ảnh minh họa: Gemini

Giấc ngủ kém có thể liên quan tới nguy cơ mắc ung thư

Hai nghiên cứu do các nhà khoa học từ Mỹ thực hiện, phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 18 triệu người trưởng thành tại Mỹ trong độ tuổi từ 18 - 50.

Kết quả cho thấy những người có chất lượng giấc ngủ kém có nguy cơ mắc ung thư khởi phát sớm cao hơn, bao gồm ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư buồng trứng. Trong một số trường hợp, người dưới 50 tuổi bị mất ngủ có nguy cơ được chẩn đoán ung thư vú trong vòng 5 năm cao gấp 3 lần so với người không bị mất ngủ.

Các nhà nghiên cứu nhận định: Những phát hiện mới cho thấy rối loạn giấc ngủ có thể là một yếu tố nguy cơ có ý nghĩa lâm sàng và có khả năng can thiệp được trong việc đánh giá nguy cơ ung thư khởi phát sớm.

Vai trò của giấc ngủ chất lượng đối với sức khỏe

Tiến sĩ David Garley, bác sĩ đa khoa tại Bristol (Anh), cho rằng tác động của mất ngủ đối với nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm ung thư, đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa mất ngủ và ung thư, chứ chưa chứng minh được rằng mất ngủ là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư ở người dưới 50 tuổi.

Ông David Garley cũng giải thích rằng, một trong những vai trò quan trọng của giấc ngủ là giúp phục hồi hệ miễn dịch. Nếu hệ miễn dịch bị suy giảm, nguy cơ mắc một số loại ung thư có thể tăng lên. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra theo chiều ngược lại, nếu một người đã mắc ung thư nhưng bệnh chưa biểu hiện rõ ràng, chính ung thư có thể gây ra những thay đổi trong giấc ngủ.

Trong lúc chờ thêm bằng chứng khoa học, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên áp dụng các biện pháp đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư như không hút thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.