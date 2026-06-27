Liệu pháp miễn dịch chu phẫu tiêu diệt tế bào ung thư

Ngày 27.6, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội nghị Cập nhật tiến bộ trong miễn dịch trị liệu - Ung thư và y học hạt nhân năm 2026.

Ca bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ đáp ứng tốt với liệu pháp miễn dịch kết hợp hóa trị

ẢNH: VIỆN Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PGS-TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, thông tin cụ thể về hiệu quả liệu pháp miễn dịch chu phẫu với bệnh nhân ung thư bàng quang.

PGS-TS Phạm Cẩm Phương cho hay, một trong những hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư bàng quang giai đoạn xâm lấn cơ (MIBC), là liệu pháp miễn dịch chu phẫu với Durvalumab, sử dụng cả trước và sau phẫu thuật, nhằm kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời kiểm soát các ổ vi di căn.

Nghiên cứu so sánh 2 nhóm bệnh nhân: một nhóm được hóa trị tân bổ trợ đơn thuần và nhóm kết hợp Durvalumab với hóa trị trước phẫu thuật, sau đó tiếp tục duy trì Durvalumab sau mổ, cho thấy, tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học (pCR) tăng từ 16% ở nhóm hóa trị đơn thuần lên 32% ở nhóm phối hợp Durvalumab.

Cả hai nhóm cải thiện về thời gian sống thêm khi được điều trị bằng Durvalumab chu phẫu. Đây là chỉ số quan trọng vì đáp ứng hoàn toàn sau điều trị có liên quan chặt chẽ với nguy cơ tái phát thấp hơn và khả năng sống còn cao hơn.

Cả những bệnh nhân đạt pCR và chưa đạt pCR sau phẫu thuật đều ghi nhận cải thiện về thời gian sống thêm khi được điều trị bằng Durvalumab chu phẫu.

Theo PGS Phương, ứng dụng liệu pháp miễn dịch chu phẫu đánh dấu bước tiến mới trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn cơ, góp phần đưa thực hành điều trị tại Việt Nam tiệm cận các khuyến cáo quốc tế và mở thêm cơ hội cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Tại Việt Nam, ung thư bàng quang đứng thứ 19 về số ca mắc ung thư mới. Khoảng 25% bệnh nhân được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn ung thư bàng quang xâm lấn cơ (MIBC), có nguy cơ cao xuất hiện vi di căn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu máu, tiểu buốt hoặc tiểu rắt kéo dài.

"Y học hiện đại đang chuyển từ mô hình điều trị ung thư truyền thống sang lựa chọn phác đồ dựa trên đặc điểm sinh học phân tử và di truyền của từng người bệnh. Miễn dịch trị liệu không chỉ bổ sung một phương pháp điều trị mà còn thay đổi tư duy trong điều trị ung thư, khi huy động chính hệ miễn dịch của người bệnh tham gia tiêu diệt tế bào ung thư. Hiệu quả phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng người bệnh, đúng chỉ định và kiểm soát tốt các tác dụng không mong muốn", PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Sáng 27.6, tại hội nghị, Bệnh viện Bạch Mai công bố thành lập Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai, do PGS-TS Phạm Cẩm Phương giữ chức viện trưởng. PGS-TS Phạm Cẩm Phương là Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: THẾ ANH Dịp này, Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể viện và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ban tổ chức cũng vinh danh 4 nhà khoa học Cộng hòa Pháp vì những đóng góp trong hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển chuyên ngành y học hạt nhân tại Việt Nam.



