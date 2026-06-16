Ứng dụng robot phẫu thuật, tạo hình thực quản cho bệnh nhân ung thư

Phẫu thuật nội soi robot cắt thực quản và tạo hình thành công cho người bệnh, đảm bảo triệt căn điều trị ung thư đã được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công cho bệnh nhân ung thư thực quản xơ hóa rất nặng.

Phẫu thuật robot ít xâm lấn mang lại hiệu quả tối ưu trong điều trị ung thư ẢNH: THÁI HÀ

Người bệnh là Nguyễn Hải B. (66 tuổi, quê Nghệ An) nhập viện tại Bệnh viện K trong tình trạng nuốt nghẹn.

Tại Bệnh viện K, qua kết quả chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới, khối u đã xâm lấn qua lớp cơ thành thực quản và di căn đến nhiều hạch lân cận.

Các bác sĩ đã tư vấn và chỉ định phác đồ điều trị hóa xạ trị đồng thời, nhằm thu nhỏ khối u trước khi mổ. Sau khi hoàn thành hóa xạ trị, bệnh nhân đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật cắt thực quản tạo hình.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa 2, Bệnh viện K tư vấn và chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi robot, cắt thực quản kết hợp tạo hình sau quá trình hóa, xạ trị đồng thời.

Với ca bệnh trên, về các thách thức trong phẫu thuật, TS - bác sĩ Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa 2, cho biết, hiện tượng xơ hóa sau hóa xạ trị, các tổ chức xung quanh thực quản, đặc biệt là vùng tiếp xúc với động mạch chủ ngực và hạch trung thất, bị xơ hóa, dính và rất dễ chảy máu, do đó, bóc tách khối u đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao để tránh nguy cơ rách động mạch chủ hoặc tổn thương ống ngực.

Việc nạo vét hạch vùng này sau xạ trị rất dễ làm tổn thương dây thần kinh quặt ngược thanh quản bị xơ dính xung quanh, có thể dẫn đến khàn tiếng, liệt dây thanh và đặc biệt là làm tăng nguy cơ sặc, viêm phổi hậu phẫu.

Đồng thời, các bác sĩ cũng tính đến nguy cơ quản lý hô hấp và tim mạch hậu phẫu khó khăn do tiền sử hút thuốc lá và uống rượu nhiều năm của bệnh nhân làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, hội chứng cai, cũng như các bệnh lý phổi tắc nghẽn hoặc bệnh mạch vành tiềm ẩn trong và sau mổ.

Để điều trị tối ưu điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ đã ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi bằng robot Da vinci thế hệ Xi.

Theo bác sĩ Tú, với hệ thống camera 3D HD phóng đại sắc nét cùng các cánh tay robot linh hoạt, phẫu thuật viên tiếp cận và nạo vét hạch triệt để ở các vùng khó khăn như cạnh dây thần kinh quặt ngược thanh quản và cạnh động mạch chủ chính xác, giảm thiểu nguy cơ bỏ sót hạch di căn tiềm ẩn sau hóa xạ trị. Việc bóc tách khối u ra khỏi động mạch chủ ngực và các cấu trúc xung quanh được thực hiện an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ thủng hay rách các mạch máu lớn.

Phẫu thuật robot ít xâm lấn cũng giúp giảm thiểu tối đa tổn thương thành ngực, giảm đau sau mổ, từ đó giúp bệnh nhân có thể tập thở, ho khạc sớm và nhanh chóng rút nội khí quản. Kỹ thuật này cũng giúp giảm mất máu trong mổ, rút ngắn thời gian nằm hồi sức và tổng thời gian nằm viện so với phương pháp mổ mở truyền thống.