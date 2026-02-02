Bộ Trưởng Y tế nói về mong muốn của người dân khi đến bệnh viện

"Chúng tôi đã nhận được các phản ánh của người dân về những mong muốn với hệ thống y tế, khi đến bệnh viện, trong đó, mong muốn chuyên môn tốt, bác sĩ giỏi, chẩn đoán điều trị hiệu quả, nhưng cần đồng đều hơn các tuyến về chất lượng chuyên môn, giảm tai biến. Thái độ phục vụ tận tâm tâm, được tôn trọng".

Đó là "tâm tư", mong muốn từ người bệnh được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ tại hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 2.2, tại TP.HCM.

Người dân đến bệnh viện mong muốn được khám chữa bệnh hiệu quả, được tôn trọng ẢNH: TUẤN MINH

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, dù chưa thể đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhưng tinh thần, thái độ thì mỗi y bác sĩ, mỗi bệnh viện có thể chủ động được. Các bệnh viện cần quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa những nội dung người bệnh nêu.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế nói chung và lĩnh vực khám, chữa bệnh nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trên thực tiễn cần được khắc phục. Thái độ phục vụ người bệnh, đặc biệt là vấn đề y đức, và thái độ phục vụ người bệnh, là một trong các nội dung lớn được chú trọng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý, đã nhận được phản ánh từ người dân, người bệnh bày tỏ mong muốn, khi đến khám chữa bệnh, thời gian chờ đợi ngắn, thủ tục nhanh gọn hơn nữa. Vì các cơ sở y tế có rất nhiều loại chờ đợi về đăng ký, đóng tiền, chờ được khám, xét nghiệm, điều trị... Nếu ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ giảm thời gian đợi, tăng hài lòng với người bệnh.

"Mong muốn cơ sở y tế sạch sẽ", cũng là ý kiến mà lãnh đạo Bộ Y tế nhận được phản ánh từ người dân. Bộ trưởng Y tế cho rằng, các bệnh viện có thể chưa đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị như mong muốn nhưng cần sạch sẽ. Và việc này mỗi bệnh viện hoàn toàn có thể chủ động được. Bộ Y tế đã thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp trong bệnh viện. Do đó, giám đốc các bệnh viện cần quan tâm.

Minh bạch tài chính y tế

Theo Bộ Y tế, trong 2025, hệ thống khám chữa bệnh đã khám chữa bệnh khoảng 200 triệu lượt người, trong đó, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 185 triệu lượt người; riêng bệnh nhân nội trú 170 triệu lượt.

Đến nay, khoảng 30 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử; 1.200 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, những năm tới sẽ đồng bộ toàn quốc các cơ sở y tế để liên thông toàn quốc.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu năm 2026 sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để minh bạch hơn nữa chi phí y tế. Kiểm soát chi phí điều trị, đặc biệt đảm bảo quỹ Bảo hiểm y tế bền vững là vấn đề các bệnh viện cần thực hiện hiệu quả hơn, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử.

Các cơ sở y tế công, tư sẽ liên thông dữ liệu. Nếu làm được, sẽ tiến tới thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe, người dân và giảm chi phí cho khám chữa bệnh từ tiền túi, từ quỹ bảo hiểm y tế nhờ tiết giảm các chi phí.

Hiện, đã có 100% các bệnh viện công công bố thực hiện bệnh án điện tử. Một bệnh viện công lớn thí điểm hệ thống PACS (công nghệ số hóa lưu trữ, và truyền tải hình ảnh chẩn đoán, không phải in phim - PV) đã giúp tiết kiệm khoảng 50 tỉ đồng/năm. Hơn 1.000 bệnh viện triển khai, khoản tiết kiệm được là con số rất lớn.