Bệnh viện Việt Đức 'xóa' giường bệnh nằm ghép

Chương trình "Xuân yêu thương, tết sẻ chia" với phiên chợ xuân đã được Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cùng các nhà tài trợ tổ chức ngày 23.1. Tại sự kiện, ban tổ chức đã tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn các phần quà thiết yếu, nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh cùng người bệnh tham dự phiên chợ xuân 2026 tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ẢNH: BÍCH NGỌC

PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, chia sẻ: Hoạt động "Xuân yêu thương, tết sẻ chia" được bệnh viện tổ chức hằng năm, lan tỏa tinh thần yêu thương cũng như sự hỗ trợ, đồng hành cùng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, những ca bệnh nặng, các ca phẫu thuật điều trị.

Qua đó, góp phần khẳng định, các thầy thuốc, y bác sĩ của bệnh viện không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tình thương, sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giúp người bệnh vượt qua trọng bệnh nhanh chóng hơn, được ăn tết tại nhà.

Về chuyên môn, ông Khánh cũng cho biết, mỗi ngày Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 30 - 40 ca phẫu thuật cấp cứu và khoảng hơn 300 ca mổ theo kế hoạch.

Năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 80.000 ca đại phẫu; tiếp nhận, khám chữa bệnh cho khoảng 400.000 lượt người bệnh.

Bệnh nhân đông, trong điều kiện hạ tầng bệnh viện còn hạn chế, nhưng từ nhiều năm nay, tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, các bệnh nhân không còn phải nằm ghép, bệnh nhân vào đều được bố trí giường riêng.

Bệnh viện đã có các giải pháp đồng bộ để giảm thời gian chờ phẫu thuật: tăng cường làm thêm ngoài giờ, ngày thứ bảy, chủ nhật. Các ngày nghỉ, lễ tết đều có khám chữa bệnh 24/7.

Những trường hợp phẫu thuật theo kế hoạch, các bác sĩ cũng làm cả ngày nghỉ, qua đó, giảm áp lực trong tuần, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh.

Đặc biệt, hệ thống bệnh viện vệ tinh tuyến dưới luôn nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện hữu nghị việt Đức, có thể tiếp nhận các ca bệnh ổn định, chuyển về từ tuyến trên và tiếp nhận điều trị các ca bệnh phù hợp năng lực chuyên môn, nhờ đó, người bệnh không phải nằm ghép, không phải chờ đợi.