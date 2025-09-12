Ca ghép đồng thời tim - phổi thành công đầu tiên tại VN được ra viện

Trước ghép, bệnh nhân (BN) bị suy thất phải không hồi phục, hở ba lá nặng, nguy cơ tử vong tính theo ngày; BN cũng suy đa tạng, nếu không được ghép khối tim - phổi, đây có thể là lần nằm viện cuối cùng. BN được nhận tim và hai lá phổi từ nam BN 34 tuổi chết não.

Theo các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ca ghép trên rất phức tạp, thực hiện với sự phối hợp liên chuyên khoa: nội tim mạch lồng ngực, gây mê - hồi sức, ngoại, phục hồi chức năng, dinh dưỡng… với thời gian phẫu thuật là 7 giờ. Các chuyên gia sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể thay thế tạm thời tim và phổi trong thời gian 7 giờ; đảm bảo tim hoạt động tốt nhưng cần tránh truyền nhiều dịch gây phù phổi, dùng ít thuốc mê và đưa vào các phương tiện theo dõi huyết động tiên tiến nhất. Phổi ghép cần được cắt bớt phổi hai bên để vừa với lồng ngực người nhận; nối hai phế quản gốc thay vì nối khí quản theo kinh điển để tưới máu miệng nối tốt hơn...

Bệnh nhân Trần Như Quỳnh chụp ảnh cùng các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ẢNH: BVCC

Sau ghép phổi, người bệnh cần dùng thuốc ức chế miễn dịch mạnh nhưng rất dễ nhiễm khuẩn vì thông với bên ngoài và phổi hiến nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng thuốc, do đó các bác sĩ kiểm soát rất ngặt nghèo liều thuốc ức chế miễn dịch (vì thuốc làm giảm đề kháng). BN sau ghép được tăng nuôi dưỡng tĩnh mạch và tiêu hóa, làm sạch phổi bằng mở khí quản, soi hút và tập phục hồi chức năng…

Đây là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp, đòi hỏi áp dụng kỹ thuật phẫu thuật và hồi sức tiên tiến hàng đầu. Thành công của ca ghép mở ra cơ hội sống và hướng điều trị mới cho những BN mắc bệnh tim, phổi giai đoạn cuối.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghép tim - phổi đồng thời là giải pháp điều trị cuối cùng cho BN mắc đồng thời bệnh tim và bệnh phổi giai đoạn cuối, khi tất cả các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả. Ghép khối tim - phổi là một kỹ thuật y học tiên tiến, trong đó cả tim và hai phổi của người bệnh được thay thế đồng thời bằng tim và hai phổi khỏe mạnh từ người hiến tạng phù hợp.

Trên thế giới, ghép khối tim - phổi được thực hiện rất ít do yêu cầu nguồn tạng hiếm, quy trình phẫu thuật phức tạp và nguy cơ biến chứng cao. Do yêu cầu nguồn tạng hiếm và kỹ thuật cực kỳ phức tạp, mỗi năm toàn thế giới chỉ thực hiện khoảng 100 ca ghép loại này.