Nhờ robot, bác sĩ tại Hà Nội có thể phẫu thuật bệnh nhân ở TP.HCM

Đó là đánh giá của GS-TS Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi Việt Nam, tại hội nghị khoa học chuyên ngành, tổ chức tại Thái Nguyên ngày 14 - 15.11.

Theo GS Giang, phẫu thuật nội soi đã thực hiện được với tất cả các cơ quan trong cơ thể: não, khớp, ổ bụng; tim mạch, lồng ngực; áp dụng các kỹ thuật phẫu thuật nội soi một lỗ, nội soi qua đường tự nhiên, điều trị hiệu quả cho người bệnh, bình phục sớm, giảm thời gian nằm viện. Việt Nam đã hoàn toàn có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi từ xa trong điều kiện công nghệ hiện nay, với trình độ của các phẫu thuật viên.

Với phẫu thuật nội soi robot và các ứng dụng về công nghệ thông tin, các bác sĩ Việt Nam sẽ thực hiện được phẫu thuật từ xa trong thời gian tới ẢNH TL BỆNH VIỆN K

Theo GS Giang, để thực hiện phẫu thuật từ xa, điều quan trọng là phải đạt được độ dẫn truyền nhanh, vì bộ phận điều khiển của robot và bộ phận điều khiển kết nối với nhau bằng cáp quang. Khi khoảng cách chưa vượt quá độ trễ cho phép thì có thể thực hiện phẫu thuật nội soi từ xa.

"Tới đây, bệnh nhân ở TP.HCM muốn một bệnh viện ở Hà Nội phẫu thuật nội soi từ xa là chuyện hoàn toàn trong tầm tay, có thể làm được", GS Giang khẳng định.

Đẩy mạnh ứng dụng robot trong phẫu thuật và hướng tới mổ nội soi từ xa đối với những trường hợp khẩn cấp tại vùng sâu, vùng xa, vùng bị chia cắt, biên giới, hải đảo sẽ được chú trọng trong chuyên ngành ngoại khoa tại Việt Nam.

GS Giang cho biết thêm, năm 2003, ca phẫu thuật nội soi từ xa đầu tiên thực hiện xuyên Đại Tây Dương, người được mổ là bệnh nhân ở Mỹ.

Thêm nhiều robot phẫu thuật

Chuyên gia đầu ngành phẫu thuật nội soi đánh giá, công nghệ thông tin, cũng như kỹ thuật điện máy trong y học, đặc biệt trong ngoại khoa, với nhiều loại robot đã được ứng dụng tại Việt Nam. Hiện robot thế hệ 5 cho phép thực hiện các cuộc phẫu thuật tính chính xác rất cao do các khớp nối của robot đã tối ưu tính năng.

Robot thông minh trong phẫu thuật đã triển khai tại Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Trong đó, có bệnh viện đã thực hiện hàng ngàn ca. Tới đây, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y dược quốc gia cũng sẽ đưa robot thế hệ mới nhất vào phẫu thuật.

GS Giang cũng chia sẻ, những kỹ thuật mũi nhọn đã được ngành ngoại khoa Việt Nam phát triển nhanh chóng. Như với ghép tạng thì không chỉ ghép đơn lẻ thận, gan, tim, giác mạc, ghép chi, ghép tụy mà còn ghép đa tạng. Trong đó, ghép tim, gan; tim, phổi; gan, thận đã được Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thực hiện đồng thời.

Trong nước cũng áp dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật nội soi lấy tạng, lấy đa tạng để ghép cho người bệnh. Việt Nam đã thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng/năm, cao nhất Đông Nam Á.