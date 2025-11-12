Thông tin về vụ hàng chục bệnh nhân nhiễm khuẩn hiếm gặp sau mổ nội soi

Tối 12.11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp, thông tin về sự cố tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi và phương án khắc phục sự cố sau khi phát hiện có hàng chục ca bệnh bị nhiễm khuẩn do mổ nội soi.

Phòng mổ bị nhiễm khuẩn

Tại cuộc họp, bác sĩ CK2 Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo sơ bộ về sự cố. Hiện bệnh viện đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các bệnh nhân điều trị.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến đầu tháng 10.2025, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận một số ca bệnh tái khám với tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ (lỗ chọc Troca để đưa dụng cụ nội soi vào) sau phẫu thuật nội soi từ 2 - 4 tuần.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin về sự cố nhiễm khuẩn tại bệnh viện ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến ngày 13.10, ngay sau khi nhận được báo cáo chính thức từ Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Phụ sản, lãnh đạo bệnh viện, hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa phòng liên quan đã họp khẩn cấp và xác định đây là sự cố y khoa không mong muốn cần phải khẩn trương tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Kết quả báo cáo, tổng hợp các ca bệnh đều có các đặc điểm chung, như: bệnh nhân trước đó có thực hiện can thiệp phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.

Địa điểm thực hiện phẫu thuật tại phòng mổ cấp cứu (phòng mổ số 2) Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, dụng cụ phẫu thuật nội soi được xử lý tiệt khuẩn bằng hóa chất.

Sau phẫu thuật, vết mổ (lỗ chọc Troca) không liền lại như bình thường, chảy dịch kéo dài, dịch chảy từ vết mổ, đau nhức tại vị trí vết mổ, da nề đỏ, tổn thương chỉ ở thành bụng.

Các bệnh nhân không sốt, công thức máu trong giới hạn bình thường. Lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm vi khuẩn thì đều không phát hiện có hiện diện của vi khuẩn.

Các tổn thương chỉ xảy ra ở thành bụng, các cơ quan và tạng trong ổ bụng hoàn toàn bình thường, không bị bất cứ tổn thương nào.

Các phòng, ban chuyên môn liên quan tại cuộc họp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo báo cáo, từ tháng 7 - 10.2025, có khoảng 500 ca bệnh đến thực hiện các ca mổ nội soi tại bệnh viện này. Tiếp tục qua rà soát, nắm thông tin có khoảng 70 bệnh nhân gặp phải tình trạng nhiễm khuẩn nói trên. Hiện có 9 bệnh nhân đã chuyển vào điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, số còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

"Sau khi phát hiện vụ việc, dù chưa rõ nguyên nhân, chưa xác định được nhiễm loại khuẩn nào, bệnh viện đã lập tức tiệt khuẩn phòng mổ số 2 cùng tất cả các phòng mổ khác để tránh bỏ sót. Tiếp đó, thành lập hội đồng chuyên môn phối hợp với Bệnh viện T.Ư Huế, các chuyên gia để sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố", bác sĩ Phan Xuân Nam nói.

Xác định loại vi khuẩn

Ngày 10.11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã mời một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam đến bệnh viện để khảo sát, phân tích, đánh giá toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại phòng mổ, thăm khám đánh giá tổn thương trên người bệnh.

"Qua các xét nghiệm, chẩn đoán lâm sàng đã xác định được loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn", bác sĩ Phan Xuân Nam nói thêm.

Bác sĩ Phan Xuân Nam thăm hỏi, động viên các bệnh nhân ẢNH: B.H

Qua các xét nghiệm, chẩn đoán, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị kết luận nguyên nhân dẫn đến sự cố do nhiễm khuẩn vết mổ bởi vi khuẩn không điển hình Nontuberculous Mycobacteria.

"Đây là sự cố y khoa ngoài mong muốn với một loại khuẩn hiếm gặp, không phải do tay nghề, chuyên môn của các y bác sĩ. Sau khi xác định được nguyên nhân, chúng tôi đã phối hợp với Bệnh viện T.Ư Huế đưa ra phác đồ điều trị, về cơ bản các loại thuốc trong phác đồ đều có đầy đủ, không quá hiếm", bác sĩ Phan Xuân Nam nói.

Theo bác sĩ Phan Xuân Nam, đối với các trường hợp bị nhiễm khuẩn, sau khi phát hiện vụ việc, ban lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo cho các bác sĩ khẩn trương tìm các bệnh nhân đã từng tham gia mổ vào từ tháng 7 - 10, sau đó thăm khám, hỏi thăm và theo dõi các bệnh nhân.

Sau khi tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ các bệnh nhân các khoản điều trị, đi lại... Đồng thời, bác sĩ Phan Xuân Nam cũng khẳng định loại vi khuẩn nói trên chỉ phát triển ở thành bụng. Trong tất cả các ca bệnh tại bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm khuẩn lan vào các cơ quan nội tạng.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn. Đối với phòng mổ nhiễm khuẩn, sau khi tiệt khuẩn và xác định được các nguyên nhân, hiện quy trình tiệt khuẩn được đẩy mạnh hơn và phòng mổ số 2 đã hoạt động bình thường trở lại.



