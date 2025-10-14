Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bệnh viện Chợ Rẫy dùng 'lá chắn' mới kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ bệnh nhân

Duy Tính
Duy Tính
14/10/2025 18:52 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy đã số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng an toàn cho người bệnh và tiết kiệm chi phí điều trị.

Tại hội nghị quốc tế kiểm soát nhiễm khuẩn ngày 14.10, tiến sĩ (TS) - bác sĩ (BS) Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện là một xu hướng tất yếu.

Theo ông, Bệnh viện Chợ Rẫy đã bước đầu số hóa quy trình quản lý dụng cụ y tế, từ khâu tiếp nhận, làm sạch, tiệt khuẩn, lưu kho cho đến phân phối… Điều này giúp kiểm soát được toàn bộ quy trình và truy xuất bằng phần mềm quản lý tập trung.

Trong giai đoạn tới, khi hồ sơ bệnh án điện tử và hệ thống dữ liệu y tế toàn quốc được đồng bộ, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục tích hợp AI vào hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả giám sát và cảnh báo sớm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Chợ Rẫy dùng 'lá chắn' mới trong kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ bệnh nhân - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy dùng công nghệ, AI kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

ẢNH: BV

"Việc áp dụng công nghệ này giúp phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp dụng cụ chưa đạt chuẩn tiệt khuẩn, đảm bảo người bệnh luôn được sử dụng dụng cụ vô khuẩn an toàn tuyệt đối. Qua đó, giảm thiểu gần như hoàn toàn nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh", TS-BS Thắng nói.

Ông nhấn mạnh, công nghệ số giúp rút ngắn thời gian kiểm kê, xử lý và truy xuất dụng cụ, giảm 30 - 40% khối lượng công việc của nhân viên.

BS chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng khẳng định kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò rất quan trọng trong bệnh viện.

Dù là một lĩnh vực "thầm lặng", nhưng kiểm soát nhiễm khuẩn lại là yếu tố then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị, thời gian nằm viện, chi phí chăm sóc và tỷ lệ biến chứng của người bệnh… Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, thì việc ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được xem là hướng đi tất yếu, giúp tăng hiệu quả quản lý, giảm biến chứng và tử vong cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo BS Thắng, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn ban đầu như chi phí đầu tư lớn, yêu cầu cao về cơ sở hạ tầng, và việc gắn mã định danh (barcode hoặc RFID) cho từng dụng cụ y tế. Dù vậy, đây được xem là hướng đi lâu dài và bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng an toàn người bệnh và hiệu quả quản lý bệnh viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy cập nhật tiến bộ quốc tế trong kiểm soát nhiễm khuẩn 

Hội nghị quốc tế kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2025 diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14.10. Chủ đề của hội nghị: Xu hướng ứng dụng số hóa, AI trong quản lý hiệu quả dụng cụ tiệt khuẩn tập trung.

Hội nghị có 2 phiên chuyên đề với 10 báo cáo tham luận do các chuyên gia đầu ngành trong nước trực tiếp trình bày. Ngoài ra còn có chương trình cập nhật các tiến bộ, ứng dụng công nghệ mới trong kiểm soát nhiễm khuẩn tại các nước trên thế giới, thông qua phần trình bày của 5 báo cáo viên đến từ Úc, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Đài Loan.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Chợ Rẫy Nhiễm khuẩn dụng cụ y tế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh án điện tử
