Chuyên gia Nhật Bản hội chẩn ca bệnh khó tại Bệnh viện Bạch Mai

Qua 20 năm hợp tác, Nhật Bản đã hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai củng cố năng lực ứng phó dịch bệnh và tình huống y tế khẩn cấp. Trong các giai đoạn dịch bệnh như SARS, cúm A/H5N1, các chương trình hỗ trợ chuyên môn và phối hợp triển khai nghiên cứu, điều trị đã giúp đội ngũ y tế Việt Nam, các y, bác sĩ Bạch Mai tích lũy năng lực quan trọng, đặc biệt ở kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức cấp cứu, đột quỵ và tổ chức hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trân trọng ghi nhận những giúp đỡ cho phát triển kỹ thuật cao từ các chuyên gia JIHS (Nhật Bản)

Đó là chia sẻ của PGS-TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tại lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân và giấy khen của giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho ông chủ tịch và các chuyên gia của Viện an ninh sức khỏe Nhật Bản (JIHS). Buổi lễ được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức trang trọng chiều 21.1, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, trong giai đoạn gần đây, nhiều lượt cán bộ Bạch Mai đã được tiếp nhận đào tạo tại Nhật Bản, không chỉ bác sĩ mà còn cả điều dưỡng, dược sĩ, kỹ sư y sinh, kỹ thuật viên. Đội ngũ này trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp phát triển kỹ thuật cao, đồng thời là "hạt nhân" để Bệnh viện Bạch Mai đào tạo và chuyển giao cho hệ thống.

Từ năm 2014, trong khuôn khổ hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản, hai bên triển khai các dự án theo hướng tăng cường năng lực bệnh viện hiện đại, lấy chất lượng và an toàn người bệnh làm trung tâm, mang tính thực hành tại khoa phòng, đo lường tuân thủ, cải tiến liên tục, và sau đó nhân rộng. Các nội dung này đã được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao cho tuyến dưới, giúp các bệnh viện địa phương nâng chuẩn chăm sóc, giảm biến chứng, tăng hiệu quả điều trị.

Trong một số chuyên khoa sâu, các năm qua, chuyên gia Nhật Bản và bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai duy trì các buổi hội chẩn trực tuyến hàng tháng về những ca bệnh khó và hiếm trong lĩnh vực thần kinh và đột quỵ. Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận khoảng 12.000 - 13.000 bệnh nhân, phần lớn là ca nặng, phức tạp từ các bệnh viện chuyển lên.