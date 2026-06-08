Nghiên cứu mới phát hiện omega-3 có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư tụy

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ - Cancer Discovery - đã chỉ chính xác axit béo nào có khả năng chống ung thư mạnh mẽ, và chất béo nào có thể gây phản tác dụng. Nghiên cứu do Trường Y Đại học Yale (Mỹ) thực hiện, dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Christian Felipe Ruiz, phó giáo sư di truyền học và nội khoa của nhà trường.

Omega-3 nổi bật trong số các loại chất béo được nghiên cứu

Để biết chính xác tác động của từng loại chất béo đối với nguy cơ ung thư, nhóm nghiên cứu đã xây dựng 12 chế độ ăn giàu chất béo khác nhau.

Chế độ ăn bổ sung dầu cá, tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy giảm 50% Ảnh: P.H tạo từ AI

Loại ung thư được nghiên cứu trong thử nghiệm này là ung thư biểu mô tuyến tụy - dạng ung thư tuyến tụy phổ biến nhất và là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất. Chỉ khoảng 13% bệnh nhân sống sót được 5 năm. Hiện các phương pháp điều trị đều ít hiệu quả, đặc biệt là đối với bệnh ở giai đoạn nặng. Do đó, các chiến lược phòng ngừa là vô cùng cần thiết để giảm tỷ lệ tử vong do loại ung thư này.

Kết quả đã phát hiện đối với ung thư tuyến tụy, loại chất béo trong chế độ ăn có thể rất quan trọng. Đặc biệt, axit béo omega-3 có khả năng ức chế mạnh sự phát triển của ung thư. Ngược lại, một số chất béo khác lại phản tác dụng.

Chế độ ăn bổ sung dầu cá giúp giảm mạnh tỷ lệ mắc bệnh

Các tác giả nhận thấy chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa đa làm chậm sự phát triển của ung thư. Đáng chú ý, hiệu quả bảo vệ mạnh nhất được ghi nhận ở axit béo omega-3, bao gồm omega-3 có trong dầu cá.

Tiến sĩ Ruiz cho biết: Khi cho chuột ăn chế độ ăn bổ sung dầu cá, tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy giảm 50% so với chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo tiêu chuẩn, theo trang tin khoa học Sciencedaily.

Các nhà nghiên cứu cho rằng omega-3 dễ bị oxy hóa hơn các loại chất béo khác. Quá trình này tạo ra môi trường bất lợi cho tế bào ung thư, khiến chúng dễ kích hoạt cơ chế tự hủy và khó tiếp tục phát triển.

Một số loại chất béo có thể gây tác dụng ngược

Ngược lại, khi chuột mang đột biến di truyền mắc ung thư tuyến tụy, được cho ăn chế độ giàu axit béo không bão hòa đơn như axit oleic, chúng đã phát triển khối u nhanh hơn.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ giữa axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa có liên quan chặt chẽ đến mức độ tiến triển của bệnh. Khi tăng lượng axit béo không bão hòa đa, đặc biệt là omega-3, tỷ lệ này giảm xuống và gánh nặng bệnh tật cũng giảm theo.

Các nhà nghiên cứu kết luận axit béo omega-3 có thể đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược phòng ngừa ung thư tụy trong tương lai, theo Sciencedaily.