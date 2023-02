Can thiệp nút mạch thành công cho bệnh nhân bị ung thư biểu mô

Ngày 3.2, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp nút mạch (DSA) thành công cho một bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) có nhiều bệnh nền.

Trước đó, nam bệnh nhân T.V.L (58 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng mệt, đau bụng. Người nhà cho biết ông L. có tiền sử viêm gan B mạn tính, đái tháo đường loại 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, thoái hóa cột sống thắt lưng.

Bác sĩ tiến hành thủ thuật can thiệp nút mạch cho bệnh nhân T.V.L bị ung thư TRẦN THANH PHONG

Hơn 4 năm qua, ông L. được theo dõi điều trị với chẩn đoán viêm gan B mạn có xơ hóa gan mức độ trung bình. Tuy nhiên, trong lần tái khám gần nhất, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng theo dõi điều trị, trên siêu âm các bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ngờ u gan.

Tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, ông L. được chụp CT-scanner cắt lớp vi tính bụng có cản quang. Kết quả cho thấy, có khối u gan phải. Bệnh nhân được tư vấn nhập viện và tiến hành hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của ê kíp gồm các bác sĩ can thiệp nội mạch, nội gan mật và ngoại lồng ngực - mạch máu.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật can thiệp nút mạch u gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) kết hợp bơm hỗn hợp hóa chất vào động mạch nuôi khối u. Toàn bộ quá trình thủ thuật thành công diễn ra trong vòng 90 phút. Sau can thiệp, hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, ăn uống khá, không đau bụng. Bệnh nhân được theo dõi sau can thiệp tại khoa nội; đồng thời kết hợp điều trị tối ưu với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường...

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho biết, ông L. bị ung thư biểu mô tế bào gan, nếu không can thiệp kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Chụp và nút mạch u gan qua DSA là một kỹ thuật hiện đại, phương pháp này có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, can thiệp diệt khối u nhỏ ở vị trí sâu, không thể phẫu thuật hoặc khối u lớn quá giai đoạn phẫu thuật triệt căn. Ngoài ra, phương pháp nút mạch trên hệ thống số hóa xóa nền DSA còn có thời gian thực hiện thủ thuật ngắn, ít tai biến và người bệnh phục hồi nhanh chóng sau can thiệp.