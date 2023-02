Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống trà ngay sau bữa ăn có tốt?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Có vấn đề sức khỏe sau tuyệt đối không uống rượu bia; 4 cách khôi phục sức khỏe đường ruột sau tết; Lưu ý để cạo râu an toàn...

Chuyên gia: Không nên uống trà khi ăn những thứ này

Trà không chỉ là nước giải khát mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ cung cấp năng lượng, nhuận tràng, đến tăng cường khả năng miễn dịch.

Tuy nhiên, kết hợp trà với những món ăn không phù hợp có thể gây bất lợi cho tiêu hóa và sức khỏe.

Nhiều người rất thích nhâm nhi từng ngụm trà nóng với các món ăn nhẹ yêu thích. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng uống trà với một số thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe.

Sau đây, tiến sĩ Ruchi Soni, chuyên gia dinh dưỡng và ăn kiêng, tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe ToneOp (Ấn Độ), chia sẻ những loại thực phẩm không nên kết hợp với trà.

Có vấn đề sức khỏe sau tuyệt đối không uống rượu bia

Nếu đang gặp phải bất kỳ vấn đề sức khỏe nào sau đây, bạn tuyệt đối không nên uống rượu bia để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

1. Huyết áp cao. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Gorin - đang làm việc tại Mỹ, cho biết uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho tim mạch. Việc uống rượu khi đã bị huyết áp cao có thể khiến bệnh tim chuyển biến xấu đi, thậm chí dẫn đến đột quỵ.

"Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cứ 100 ca tử vong trên toàn cầu xảy ra do bệnh tăng huyết áp thì có 7 ca là do sử dụng rượu", bà Gorin nói rõ.

Việc uống nhiều bia rượu tác động xấu đến sức khỏe của gan SHUTTERSTOCK

2. Men gan cao. Việc uống nhiều bia rượu tác động rất xấu đến sức khỏe của gan. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy men gan cao, điều đó là dấu hiệu cho thấy gan của bạn cần được nghỉ ngơi. Nếu vẫn tiếp tục uống rượu bia trong thời gian này, thì tình hình có thể xấu đi nhanh chóng.

4 cách khôi phục sức khỏe đường ruột sau tết

Trong những ngày nghỉ tết, nhiều người có xu hướng ăn các món có đường và uống rượu bia nhiều hơn. Hệ quả của chế độ ăn uống này là làm mất cần bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng là rất cần thiết để khôi phục lại sức khỏe đường ruột.

Để khôi phục sức khỏe đường ruột, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Uống đủ nước sẽ giúp hòa tan tốt chất dinh dưỡng từ thực phẩm để cơ thể hấp thụ, ngăn ngừa và giảm táo bón SHUTTERSTOCK

Nạp probiotic

Probiotic là các lợi khuẩn sống có nhiều trong một số món ăn lên men, chẳng hạn như sữa chua, đậu nành lên men. Mọi người cũng có thể bổ sung probiotic trong một số sản phẩm men vi sinh.

Uống nhiều nước

Nước chiếm hơn 50% thành phần cơ thể và khoảng 80% thành phần não. Nước giúp đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể, hoàn tan chất dinh dưỡng từ thực phẩm, ngăn ngừa và giảm táo bón. Mỗi người nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tùy theo cường độ hoạt động, trọng lượng cơ thể, bệnh tật, thời tiết mà có thể uống nhiều nước hơn.