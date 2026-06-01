3 dấu hiệu cơ thể thiếu omega-3 mà nhiều người dễ bỏ qua

Các dạng omega-3 quan trọng nhất gồm ALA, EPA và DHA. Tình trạng thiếu omega-3 thường không gây ra những triệu chứng rõ ràng. Các dấu hiệu thường xuất hiện âm thầm và dễ bị nhầm với căng thẳng, tuổi tác hoặc các vấn đề sức khỏe thông thường khác. Vì vậy, nhiều người bị thiếu omega-3 trong thời gian dài mà không nhận ra, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cá hồi, cá thu, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó... là những món giàu a xít béo omega 3 ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu omega-3.

Da khô, bong tróc kéo dài

Da là một trong những cơ quan có thể phản ánh sớm tình trạng thiếu omega-3. Các a xít béo này giúp duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giữ ẩm và hạn chế tình trạng mất nước qua bề mặt da.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ omega-3, da sẽ trở nên khô ráp, bong tróc hoặc dễ kích ứng hơn bình thường. Một số người nhận thấy làn da mất độ mềm mại, kém đàn hồi hoặc thường xuyên xuất hiện những vùng đỏ và ngứa dù đã sử dụng các sản phẩm dưỡng da.

Mắt khô

Nhiều người cho rằng khô mắt chỉ là hậu quả của việc sử dụng máy tính hoặc điện thoại quá nhiều. Tuy nhiên, tình trạng này đôi khi cũng liên quan đến việc thiếu omega-3.

DHA là thành phần quan trọng trong cấu trúc của võng mạc, còn EPA và DHA tham gia điều hòa các phản ứng viêm tại bề mặt mắt. Khi lượng omega-3 giảm, chất lượng màng nước mắt có thể bị ảnh hưởng, làm xuất hiện cảm giác khô, rát hoặc cộm mắt kéo dài.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Clinical Medicine cho thấy bổ sung omega-3 có thể giúp cải thiện các triệu chứng khô mắt ở nhiều đối tượng khác nhau. Nếu mắt thường xuyên khó chịu dù đã nghỉ ngơi đầy đủ hoặc không có bệnh lý nhãn khoa rõ ràng, đây là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Đau hoặc cứng khớp kéo dài

Omega-3 được biết đến với khả năng điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể. Ở một số người, khi lượng omega-3 xuống thấp, các quá trình viêm có thể diễn ra mạnh hơn.

Không ít người cho rằng đau khớp chỉ liên quan đến tuổi tác hoặc vận động quá sức. Tuy nhiên, chế độ ăn thiếu omega-3 cũng có thể góp phần làm tăng cảm giác đau hoặc cứng khớp, đặc biệt ở những người có tình trạng viêm mạn tính.

Nhóm có nguy cơ cao bị thiếu omega-3 là những người ít ăn cá, ăn chay hoặc thuần chay nhưng không bổ sung các nguồn omega-3 phù hợp. Ngoài ra, người mắc các bệnh lý làm giảm hấp thu chất béo và người lớn tuổi có chế độ ăn nghèo dinh dưỡng cũng dễ thiếu omega-3, theo Healthline.