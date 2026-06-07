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Sức khỏe

Bác sĩ mách: Ngừa ung thư bằng ăn cơm nhà, tập ngồi xổm

Thiên Lan
Thiên Lan
07/06/2026 00:15 GMT+7

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo các bác sĩ ung thư, nhiều thói quen hằng ngày có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tiến sĩ Andrea Tufano-Sugarman, bác sĩ ung thư phụ khoa tại Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Mỹ), cho biết những việc bà làm mỗi ngày để phòng ngừa ung thư đều rất đơn giản. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng duy trì những thói quen lành mạnh một cách đều đặn mới là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ mách: Ngừa ung thư bằng ăn cơm nhà, tập ngồi xổm - Ảnh 1.

Kết hợp các bài tập như gập gối, ngồi xổm và có thể cả chống đẩy, để tăng nhịp tim trong những khoảng thời gian ngắn

Ảnh: Gemini

Ăn cơm nhà

Một thói quen quan trọng là nấu ăn tại nhà. Tiến sĩ Michael Dominello, bác sĩ ung thư xạ trị tại Viện ung thư Karmanos Cancer Institute (Mỹ), cho biết điều này giúp kiểm soát lượng muối, đường và bơ trong thực phẩm, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến và siêu chế biến.

Bạn tự làm món ăn, vì vậy bạn biết mình đang thêm bao nhiêu muối, đường và chất béo xấu, tiến sĩ Michael Dominello cho biết, theo tờ Time.

Tránh cho thức ăn còn nóng vào hộp nhựa

Tiến sĩ Nikki Wood, bác sĩ huyết học và ung thư nhi khoa tại Bệnh viện Children's Mercy Kansas City (Mỹ), cho biết bà thường hạn chế mua thức ăn mang đi vì lo ngại các hóa chất có thể thôi nhiễm từ hộp nhựa khi đựng thực phẩm còn nóng. Ngay cả khi bảo quản thức ăn tại nhà, bà cũng chờ món ăn nguội gần đến nhiệt độ phòng rồi mới cho vào hộp nhựa.

Theo các chuyên gia, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, một số loại nhựa có thể giải phóng hóa chất vào thực phẩm. Một số chất trong đó được xếp vào nhóm gây rối loạn nội tiết và đã được nghiên cứu về mối liên hệ với nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có nguy cơ mắc một số loại ung thư

Ăn thực vật

Các bác sĩ cũng ưu tiên chế độ ăn giàu thực vật. Tiến sĩ Andre Goy, Giám đốc Y khoa tại Bệnh viện điều trị ung thư John Theurer Cancer Center thuộc Hackensack University Medical Center (Mỹ), cho biết 70 - 80% bữa ăn trong tuần của ông là thực vật. Trong khi đó, bác sĩ Tufano-Sugarman đặt mục tiêu tiêu thụ 30 gram chất xơ mỗi ngày từ hạt chia, bắp rang, các loại đậu, gạo lứt, trái cây và rau.

Bác sĩ mách: Ngừa ung thư bằng ăn cơm nhà, tập ngồi xổm - Ảnh 2.

Chế độ ăn giàu thực vật, trái cây rất tốt cho sức khỏe

Ảnh: P,H tạo từ AI

Ngồi xổm 2 - 3 lần một tuần

Các bác sĩ cho biết họ ưu tiên tập luyện sức mạnh, đặc biệt là ngồi xổm (squat). Tập luyện sức mạnh là một phần cốt lõi trong thói quen của nhiều bác sĩ ung thư. Nó kích hoạt những thay đổi về hoóc môn và chuyển hóa ảnh hưởng đến mọi thứ, từ tâm trạng đến sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Dominello khuyến nghị nên tập các bài tăng sức mạnh cơ bắp như nâng tạ hoặc squat ít nhất 2 lần mỗi tuần, lý tưởng là 3 buổi. Theo ông, squat là một trong những bài tập hiệu quả nhất vì tác động đến các nhóm cơ lớn của cơ thể, giúp tăng sức mạnh và cải thiện thể lực tổng thể. Ông cũng khuyên nên kết hợp thêm các động tác như gập gối, squat và chống đẩy để làm tăng nhịp tim trong những khoảng thời gian ngắn. Những bài tập đơn giản này vừa giúp rèn luyện cơ bắp, vừa hỗ trợ sức khỏe tim mạch một cách hiệu quả, theo Time.

Ngủ đủ giấc

Các chuyên gia còn chú trọng ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi đêm

Ngoài ra, đi khám nha khoa ít nhất 2 lần mỗi năm vì sức khỏe răng miệng kém và bệnh nha chu có liên quan đến viêm mạn tính. Đừng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư đại trực tràng như chảy máu trực tràng hoặc thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện.

Tự trồng rau tại nhà

Cuối cùng, bác sĩ Dominello tự trồng rau mầm tại nhà. Ông cho rằng rau mầm từ bông cải xanh chứa hàm lượng cao các hợp chất có lợi và là một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện chế độ ăn uống.

Những thói quen tuy đơn giản nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe lâu dài và giảm nguy cơ ung thư.

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