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Sức khỏe

Bộ Y tế thông tin về mức chi trả thuốc ung thư chi phí lớn

Liên Châu
Liên Châu
04/06/2026 15:10 GMT+7

Một số thuốc điều trị ung thư có chi phí lớn quỹ Bảo hiểm y tế đang chi trả 50%. Sẽ có thêm các thuốc ung thư quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi bổ sung thông tư ban hành danh mục thuốc, hóa dược được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, bao gồm thuốc ung thư, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế thông tin về mức chi trả thuốc ung thư đắt tiền - Ảnh 1.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về các thuốc điều trị ung thư mới trong danh mục quỹ Bảo hiểm y tế chi trả

ẢNH: NGỌC THẮNG

Hiện, các thuốc ung thư trong danh mục quỹ Bảo hiểm y tế chi trả thực hiện theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31.12.2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, thuốc hoạt chất Oxycodone (uống), bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư: mức thanh toán 50%.

Với nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch, thuốc chứa hoạt chất Bendamustine (tiêm truyền), bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu lymphô mạn binet B/C không phù hợp hóa trị với Fludarabin; Ulymphô không hodgkin, diễn tiến chậm, tiến triển sau điều trị với Rituximab: mức thanh toán 50%.

Một số thuốc trị ung thư khác, là các thuốc có hoạt chất Carmustin, Decitabin, Decitabin, bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

Với thuốc chứa hoạt chất Everolimus (tiêm, uống), bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với điều trị ung thư; thanh toán 100% đối với các trường hợp khác.

Bộ Y tế thông tin về mức chi trả thuốc ung thư đắt tiền - Ảnh 2.

Người bệnh mong muốn có chính sách hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuốc chứa hoạt chất Pemetrexed (tiêm), bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư trung biểu mô màng phổi ác tính: mức thanh toán 50%.

Cetuximab (tiêm truyền), bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư đại trực tràng di căn thuộc type RAS tự nhiên; ung thư tế bào vảy vùng đầu, cổ; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng 2: mức thanh toán 50%...

Người bệnh mong bảo hiểm y tế chi trả thuốc ung thư mới  

Bộ Y tế cho biết, tại thông tư sửa đổi (đang lấy ý kiến đóng góp) ban hành danh mục thuốc hóa dược được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả có bổ sung nhiều thuốc ung thư thế hệ mới có hiệu quả điều trị cao. 

Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế, những thuốc có chi phí điều trị lớn sẽ phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để quyết định việc chi trả và có thể phải quy định các điều kiện thanh toán hoặc chỉ được thanh toán với một tỷ lệ nhất định.

Vừa qua, theo phản ánh từ người nhà người bệnh nhân điều trị bệnh đa u tủy xương (mã bệnh C90.0), người bệnh cần sử dụng thuốc Lenalidomide 25 mg và Ixazomib 4 mg. Trong đó, do có thuốc nằm ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả hoàn toàn, mỗi đợt lên tới gần 50 triệu đồng. Số tiền phải chi trả vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Người nhà bệnh nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa thuốc trên vào danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả (toàn bộ hoặc một phần) và có chính sách hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ Y tế, hiện, thuốc Lenalidomid hàm lượng 25 mg, đường uống đang thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế.

Đối với thuốc Ixazomid 4 mg: Bộ Y tế đang thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Việc lựa chọn thuốc thương mại cụ thể các thuốc ung thư được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu mua sắm để bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.

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Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư số 20/2022/TT-BYT, rà soát, cập nhật, sửa đổi bổ sung đề xuất cập nhật, sửa đổi bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế.

Thêm 28 thuốc ung thư được bảo hiểm y tế thanh toán

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