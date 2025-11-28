Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thêm 28 thuốc ung thư được bảo hiểm y tế thanh toán

Liên Châu
Liên Châu
28/11/2025 17:08 GMT+7

Thuốc ung thư đứng đầu về số lượng trong 81 thuốc, sinh phẩm, chất đánh dấu được Bộ Y tế bổ sung vào danh mục Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Thuốc điều trị ung thư mới trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các thuốc ung thư mới.

Thêm thuốc ung thư mới trong danh mục quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán - Ảnh 1.

Thuốc ung thư đứng đầu số lượng bổ sung trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán

ẢNH: TUẤN MINH

Tại dự thảo, có 81 thuốc, hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ mới bổ sung vào danh mục. 

Trong đó, 76/81 là thuốc mới thuộc các nhóm: điều trị ký sinh trùng (9 thuốc), mắt (5) tim mạch (7), hormon và hệ thống nội tiết (6), rối loạn tâm thần và tác động hệ thần kinh (4), thuốc tác dụng trên đường hô hấp (4), thuốc đường tiêu hóa (2)...

Trong 76 thuốc mới, nhóm điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch đứng đầu về số lượng được bổ sung trong danh mục này, với 28 thuốc. 22/28 là thuốc đích.

Theo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), với thanh toán các thuốc mới, người bệnh cần phải thực hiện đồng chi trả theo các đối tượng hoặc tự chi trả đối với các thuốc có tỷ lệ thanh toán.

Với việc bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục, ước tính chi phí trong 5 năm người bệnh đồng chi trả là 1.513 tỉ đồng, chi phí người bệnh tự chi trả là 4.614 tỉ đồng. Như vậy, người bệnh phải chi trả khoảng 6.127 tỉ đồng trong 5 năm. 

Nếu thuốc chưa được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế và không có chương trình hỗ trợ từ các hãng dược, thì người bệnh phải tự chi trả 100%.

Trong lần đề xuất này, có 47/76 thuốc (bao gồm các thuốc điều trị ung thư) được điều chỉnh về tỷ lệ thanh toán, theo hướng tăng mức hỗ trợ cho người bệnh. Ước tính trong 5 năm, chi phí người bệnh tự chi trả tiết kiệm 376 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 130 thuốc đưa ra khỏi danh mục Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, ước tính tiết kiệm 82,6 tỉ đồng từ việc người bệnh cùng chi trả/năm. Các thuốc đưa ra khỏi danh mục thuộc hoạt chất không còn số đăng ký lưu hành, không phải là thuốc hiếm...

Bộ Y tế đánh giá, những năm qua, dù chi trả cho tiền thuốc đã giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi từ Quỹ bảo hiểm y tế. Năm 2022 là trên 40.000 tỉ đồng (33,41%), năm 2024 là 50.784 tỉ đồng (hơn 31%).

Năm 2024, cả nước có khoảng 40 triệu người khám bảo hiểm y tế thường xuyên với 186 triệu lượt, tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 150.000 tỉ đồng, trong đó thuốc chiếm khoảng 30%.

Bộ Y tế ước tính, hiện khoảng 40% chi phí cho y tế vẫn từ tiền túi của người dân, chưa đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế hướng đến giảm gánh nặng chi trả từ tiền túi.

Tuy nhiên, để tăng quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế sẽ từng bước tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, với người bệnh ung thư, gánh nặng chi tiền túi cho điều trị rất lớn. Theo thống kê từ các bệnh viện, chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư trung bình khoảng 176 triệu đồng/năm, tỷ lệ tự chi trả còn ở mức cao. Mức tự chi trả có thể lên đến 50% với một số thuốc điều trị ung thư. Chi trả cho thuốc ung thư đứng hàng đầu trong tổng chi trả thuốc từ Quỹ bảo hiểm y tế, với 7.521 tỉ đồng/năm (năm 2023).

Trung bình mỗi năm cả nước phát hiện thêm 180.000 người mắc ung thư mới, là nguyên nhân khiến 122.000 người tử vong/năm.


