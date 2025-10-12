Mỗi năm Bảo hiểm y tế chi trả hơn 7.500 tỉ đồng thuốc điều trị ung thư

Từ 5 giờ sáng, gần 3.000 người, gồm các y, bác sĩ, điều dưỡng, người bệnh ung thư đã có mặt tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội) tham gia giải chạy.

Nhiều y, bác sĩ tham gia giải chạy gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư ẢNH: THÁI HÀ

Tại chương trình, lãnh đạo Bệnh viện K đã thăm hỏi, động viên tinh thần người bệnh ung thư. Dịp này, Bệnh viện K chung tay ủng hộ 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, 11 vừa qua.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ giải chạy "Hành trình tiếp sức" lan tỏa năng lượng tinh thần rèn luyện sức khỏe, và kết nối những trái tim đến với các bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ thêm niềm tin, nghị lực, vượt mọi khó khăn trong hành trình chữa bệnh.

Trước đó, tháng 12.2024, "Hành trình tiếp sức" tổ chức lần đầu với hơn 1.500 người tham gia, vận động được hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ Y tế, với người bệnh ung thư, gánh nặng chi tiền túi cho điều trị rất lớn. Theo thống kê từ các bệnh viện, chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư trung bình khoảng 176 triệu đồng/năm, tỷ lệ tự chi trả còn ở mức cao. Mức tự chi trả có thể lên đến 50% với một số thuốc điều trị ung thư. Chi trả cho thuốc ung thư đứng hàng đầu trong tổng chi trả thuốc từ quỹ Bảo hiểm y tế, với 7.521 tỉ đồng/năm (năm 2023).

Trung bình mỗi năm cả nước phát hiện thêm 180.000 người mắc ung thư mới, là nguyên nhân khiến 122.000 người tử vong/năm.



