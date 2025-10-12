Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mỗi năm Bảo hiểm y tế chi trả hơn 7.500 tỉ đồng thuốc điều trị ung thư

Liên Châu
Liên Châu
12/10/2025 16:33 GMT+7

Giải chạy 'Hành trình tiếp sức' lần 2 gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được Bệnh viện K tổ chức sáng 12.10.

Từ 5 giờ sáng, gần 3.000 người, gồm các y, bác sĩ, điều dưỡng, người bệnh ung thư đã có mặt tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội) tham gia giải chạy.

"Hành trình tiếp sức" hỗ trợ người bệnh ung thư - Ảnh 1.

Nhiều y, bác sĩ tham gia giải chạy gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư

ẢNH: THÁI HÀ

Tại chương trình, lãnh đạo Bệnh viện K đã thăm hỏi, động viên tinh thần người bệnh ung thư. Dịp này, Bệnh viện K chung tay ủng hộ 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, 11 vừa qua.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ giải chạy "Hành trình tiếp sức" lan tỏa năng lượng tinh thần rèn luyện sức khỏe, và kết nối những trái tim đến với các bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ thêm niềm tin, nghị lực, vượt mọi khó khăn trong hành trình chữa bệnh.

Trước đó, tháng 12.2024, "Hành trình tiếp sức" tổ chức lần đầu với hơn 1.500 người tham gia, vận động được hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ Y tế, với người bệnh ung thư, gánh nặng chi tiền túi cho điều trị rất lớn. Theo thống kê từ các bệnh viện, chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư trung bình khoảng 176 triệu đồng/năm, tỷ lệ tự chi trả còn ở mức cao. Mức tự chi trả có thể lên đến 50% với một số thuốc điều trị ung thư. Chi trả cho thuốc ung thư đứng hàng đầu trong tổng chi trả thuốc từ quỹ Bảo hiểm y tế, với 7.521 tỉ đồng/năm (năm 2023).

Trung bình mỗi năm cả nước phát hiện thêm 180.000 người mắc ung thư mới, là nguyên nhân khiến 122.000 người tử vong/năm.


Tin liên quan

Triển vọng phát triển vắc xin điều trị ung thư của Nga tại Việt Nam

Triển vọng phát triển vắc xin điều trị ung thư của Nga tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức VN, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko đã thăm và làm việc tại Bệnh viện (BV) Mắt quốc tế Việt - Nga tại Hà Nội.

Tìm thấy 'gen ung thư gia đình' khiến nhiều người trẻ mắc bệnh

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế hồ Tây Bệnh viện k ung thư điều trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận