Sức khỏe

81 thuốc mới chữa ung thư, tim mạch sắp được bảo hiểm y tế thanh toán

Liên Châu
Liên Châu
20/11/2025 06:57 GMT+7

81 loại thuốc mới, chủ yếu dùng chữa ung thư, tim mạch, tiểu đường, huyết áp... được Bộ Y tế bổ sung trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Thuốc mới trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, chất phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng, với người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có thuốc điều trị ung thư, giúp người bệnh tiếp cận thuốc mới.

81 thuốc mới chữa ung thư, tim mạch sắp được bảo hiểm y tế thanh toán- Ảnh 1.

Thêm các thuốc mới điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường trong danh mục quỹ Bảo hiểm y tế chi trả

ẢNH: LIÊN CHÂU

Cùng với việc thống kê, rà soát 1.037 hoạt chất trong danh sách quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán (ban hành tại Thông tư 20) đang áp dụng, tại dự thảo thông tư, Bộ Y tế đề xuất cập nhật bổ sung 81 loại thuốc mới chủ yếu dùng cho chữa bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm.

Đồng thời điều chỉnh phạm vi sử dụng thuốc, không chỉ theo hạng bệnh viện, cấp cơ bản mà mở rộng 357 thuốc thuộc phạm vi trạm y tế xã, cấp cơ sở y tế ban đầu.

Dự thảo cũng đề xuất thay đổi tỷ lệ thanh toán với 47 thuốc đã có trong danh mục theo hướng tăng mức hỗ trợ cho người bệnh, và loại ra khỏi danh mục dự kiến 130 thuốc thuộc hoạt chất không còn số đăng ký lưu hành, không phải là thuốc hiếm, không có giấy phép nhập khẩu.

Khuyến nghị các doanh nghiệp hạ giá thuốc

Theo thông tin từ Bộ Y tế, riêng chi cho thuốc ung thư năm 2023 là 7.521 tỉ đồng, đứng hàng đầu trong tổng chi trả thuốc từ quỹ Bảo hiểm y tế.

Từ phía bệnh nhân, gánh nặng chi tiền túi cho điều trị ung thư là rất lớn. Theo các bệnh viện, chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư trung bình trên 176 triệu đồng/năm, trong đó, một số thuốc, người bệnh phải tự chi trả tới 70%.

Góp ý cho dự thảo, một số chuyên gia cho rằng, dự thảo danh mục thuốc cần đánh giá tác động ngân sách của thuốc, đánh giá tính an toàn tiếp tục khuyến nghị các doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm thuốc để đưa vào tỷ lệ thanh toán theo hướng có lợi cho người bệnh mà không ảnh hưởng đến quỹ Bảo hiểm y tế. 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã giao Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) làm đầu mối tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát bổ sung thêm những thuốc có tác dụng chữa trị bệnh cần điều trị lâu dài, tốn kém; nghiên cứu kỹ nội dung "khí y tế" khi đưa vào dự thảo thông tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Dự thảo cân nhắc xem xét điều chỉnh tỷ lệ, điều kiện thanh toán để hợp lý, hợp tình, tạo sự cân bằng khi tiếp cận thuốc cho người dân, đáp ứng tiêu chí theo quy định và nhận được sự đồng thuận cao. Trong đó, cố gắng tối đa phân cấp, phân quyền về tuyến xã; giảm đồng chi trả cho người bệnh và tiết kiệm, hiệu quả quỹ Bảo hiểm Y tế.


