Ngày 17.11, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn Cà Mau, phát biểu tại tổ ẢNH: GIA HÂN

Đề xuất bổ sung đối tượng hưởng bảo hiểm y tế 100%

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn Cà Mau) dẫn nội dung tại dự thảo quy định ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng mà pháp luật chưa có quy định về nguồn kinh phí bảo đảm.

Bà Linh nói rất ủng hộ quy định trên, vì đây là chính sách rất nhân dân, phù hợp với định hướng chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ sớm, từ cơ sở và giảm chi phí điều trị bệnh. Song, ý kiến của nhiều cử tri rất quan tâm, đề nghị trong nghị quyết này nên bổ sung thêm đối tượng là người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh nghèo, ví dụ như bệnh ung thư, có thể được hưởng bảo hiểm y tế 100%, giúp họ có điều kiện điều trị bệnh.

"Chính sách này rất là lớn để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh cũng như gia đình, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần ổn định xã hội và cũng phù hợp với quan điểm chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau. Rất mong Bộ trưởng Y tế có thể tham mưu thêm để kịp thời hỗ trợ y tế đối với các bệnh nhân nghèo, nhất là ung thư", nữ đại biểu nói.

Đại biểu mong bệnh nhân ung thư được hưởng BHYT 100%, Bộ trưởng Y tế nói gì?

Phản hồi ý kiến trên tại tổ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, dự thảo nghị quyết đã giao cho Chính phủ quy định đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể để đảm bảo hỗ trợ người dân. Đặc biệt là đối tượng đặc thù như người cao tuổi, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (khó khăn có thể do bệnh tật gây ra).

Bà Lan khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và nghiên cứu hoàn thiện khi trình Chính phủ theo lộ trình và bước đi phù hợp. Mục tiêu là vừa đảm bảo chăm sóc nhân dân tốt hơn nhưng cũng đảm bảo được nguồn lực của quỹ bảo hiểm y tế phù hợp, hài hòa được mục đích.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: TUYẾN PHAN

"Không lo y tế mới giáo dục tranh nhau gì cả"

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) thì quan tâm đến chính sách về đất đai, tài chính. Ông Lâm nói ủng hộ dự thảo nghị quyết quy định các trụ sở cơ quan nhà nước thuộc diện dôi dư thì ưu tiên cho cơ sở y tế.

Tuy nhiên, trong dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT cũng nói rằng ưu tiên các trụ sở cơ quan, quỹ đất dôi dư lĩnh vực cho giáo dục.

"Tức là hai bên ưu tiên như nhau. Đề nghị 2 nghị quyết phải đồng bộ chính sách, không sau này về địa phương băn khoăn, anh y tế bảo phải cho tôi, anh giáo dục cũng bảo phải cho tôi. Không rõ ràng thì khó thực hiện", ông Lâm đề nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho hay, khi thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chỉ đạo của Bộ Chính trị từ trước đến giờ luôn là ưu tiên sắp xếp trụ sở dôi dư cho những lĩnh vực cần ưu tiên như y tế, giáo dục, văn hóa…, nhằm phục vụ người dân.

Theo bà Lan, hiện việc lựa chọn, quyết định sử dụng các trụ sở thuộc diện này thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nhu cầu, sắp xếp sẽ thuận lợi gì...

Bộ trưởng Y tế khẳng định "địa phương có đến đâu, thế nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp", "không lo y tế với giáo dục tranh nhau".

Nữ bộ trưởng dẫn chứng thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu, cùng với địa phương sắp xếp để ngành y tế tiếp nhận một vào trụ sở. Có những trụ sở gọi là lĩnh vực y tế, nhưng thực tế là giáo dục trong y tế, phù hợp cho cả mục tiêu giáo dục và y tế, rất thuận lợi.

"Cho y tế cũng tốt, cho giáo dục cũng tốt, đều là phục vụ nhân dân cả", bà Lan nêu quan điểm, đồng thời nhấn mạnh quá trình triển khai không có vướng mắc gì.