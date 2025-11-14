Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM điều chỉnh mức hỗ trợ BHYT và chi quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Thúy Liễu - Vũ Phượng
14/11/2025 12:16 GMT+7

HĐND TP.HCM thông qua các chính sách an sinh quan trọng, gồm hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh, cùng việc điều chỉnh mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ. Những thay đổi này nhằm khắc phục chồng chéo, thống nhất chính sách sau khi thành phố tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính.

Ngày 14.11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh xuất phát từ yêu cầu rà soát, thống nhất chính sách sau khi TP.HCM thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập với 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương từ ngày 1.7.

Nghị quyết quy định phạm vi điều chỉnh với 2 nhóm: người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đang cư trú thực tế, chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác; và học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên ở các cơ sở công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

TP.HCM điều chỉnh mức hỗ trợ BHYT và chi quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi - Ảnh 1.

TP.HCM vừa điều chỉnh mức chi hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh, cùng việc điều chỉnh mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với người từ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố và cư trú tại huyện Cần Giờ (cũ), chính sách vẫn giữ nguyên mức cấp thẻ BHYT miễn phí.

Riêng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí do thành phố quy định sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT, phù hợp với quy định tại khoản 6 điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP về mức hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng. Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và được xác định có mức thu nhập hộ nghèo đa chiều cũng thuộc diện hỗ trợ này.

Song song đó, nghị quyết liên quan đến quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cũng được trình để điều chỉnh cho phù hợp pháp luật hiện hành.

Theo Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, kinh phí chúc thọ người cao tuổi 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Y tế TP.HCM (trước đây là Sở LĐ-TB-XH TP.HCM). Tuy nhiên, theo nghị định và các hướng dẫn pháp lý mới, kinh phí chúc thọ, tặng quà cho người 100 tuổi và 90 tuổi phải được bố trí trong dự toán ngân sách của UBND phường, xã và khu phố. Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế làm rõ căn cứ pháp lý và điều chỉnh nội dung này trong dự thảo.

Theo quy định hiện hành, người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà gồm 5 m vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tặng quà gồm hiện vật và 500.000 đồng tiền mặt. Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đề xuất sửa đổi điều 3 dự thảo nghị quyết theo hướng "nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành", phù hợp luật Ngân sách và Nghị định 84/2024/NĐ-CP về phân cấp cho TP.HCM.

Tin liên quan

TP.HCM điều chỉnh dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên ven Kênh Tẻ

TP.HCM điều chỉnh dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên ven Kênh Tẻ

Sau gần 10 năm kể từ khi được HĐND TP.HCM thông qua, dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ được đề xuất điều chỉnh với tổng mức đầu tư tăng gấp đôi, chủ yếu do mở rộng phạm vi, tăng khối lượng xây dựng và chi phí bồi thường.

TP.HCM chuyển mục đích sử dụng hơn 8 ha rừng để thực hiện Vành đai 4

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM HỖ TRỢ BHYT CHÚC THỌ, MỪNG THỌ người cao tuổi HĐND TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận