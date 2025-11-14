TP.HCM điều chỉnh mức hỗ trợ BHYT và chi quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Ngày 14.11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.



Việc ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh xuất phát từ yêu cầu rà soát, thống nhất chính sách sau khi TP.HCM thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập với 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương từ ngày 1.7.

Nghị quyết quy định phạm vi điều chỉnh với 2 nhóm: người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đang cư trú thực tế, chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác; và học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên ở các cơ sở công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

TP.HCM vừa điều chỉnh mức chi hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh, cùng việc điều chỉnh mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với người từ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố và cư trú tại huyện Cần Giờ (cũ), chính sách vẫn giữ nguyên mức cấp thẻ BHYT miễn phí.

Riêng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí do thành phố quy định sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT, phù hợp với quy định tại khoản 6 điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP về mức hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng. Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và được xác định có mức thu nhập hộ nghèo đa chiều cũng thuộc diện hỗ trợ này.

Song song đó, nghị quyết liên quan đến quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cũng được trình để điều chỉnh cho phù hợp pháp luật hiện hành.

Theo Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, kinh phí chúc thọ người cao tuổi 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Y tế TP.HCM (trước đây là Sở LĐ-TB-XH TP.HCM). Tuy nhiên, theo nghị định và các hướng dẫn pháp lý mới, kinh phí chúc thọ, tặng quà cho người 100 tuổi và 90 tuổi phải được bố trí trong dự toán ngân sách của UBND phường, xã và khu phố. Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế làm rõ căn cứ pháp lý và điều chỉnh nội dung này trong dự thảo.

Theo quy định hiện hành, người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà gồm 5 m vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tặng quà gồm hiện vật và 500.000 đồng tiền mặt. Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đề xuất sửa đổi điều 3 dự thảo nghị quyết theo hướng "nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành", phù hợp luật Ngân sách và Nghị định 84/2024/NĐ-CP về phân cấp cho TP.HCM.