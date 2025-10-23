TP.HCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho 2,7 triệu người già và học sinh

Ngày 23.10, UBND TP.HCM gửi Thường trực HĐND TP.HCM tờ trình đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn. Với mức hỗ trợ 100%, học sinh và người trên 65 tuổi sẽ được miễn phí bảo hiểm y tế năm 2026.

Cụ thể, người từ 65 - 75 tuổi chưa được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác được hỗ trợ 100% mức đóng.

Trong khi đó, học sinh đang theo học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo được hỗ trợ 100% mức đóng, bao gồm 50% theo chính sách chung của Trung ương và 50% do ngân sách TP.HCM hỗ trợ.

Để thực hiện chính sách trên, trong năm 2026, ngân sách TP.HCM ước tính chi 2.138 tỉ đồng. Dự kiến, hơn 2,7 triệu người sẽ được thụ hưởng chính sách này, gồm hơn 676.000 người cao tuổi và 2,03 triệu học sinh.

Hơn 2 triệu học sinh tại TP.HCM dự kiến được miễn phí bảo hiểm y tế năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM cho biết việc miễn phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh từ ngân sách có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chính sách trên sẽ giúp TP.HCM tăng mức độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện Nghị quyết 72 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết 72 đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tại Quyết định 383/2025, Thủ tướng xác định rõ mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 là 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.