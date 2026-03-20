Đau bụng tưởng bình thường, nhiều người trẻ mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn

Ngày 20.3, thạc sĩ, bác sĩ Trần Kinh Thành, Phó khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết trong khoảng 2 tuần gần đây, đơn vị này liên tục ghi nhận nhiều ca ung thư đại trực tràng ở người trẻ.

Ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa

Theo bác sĩ Thành, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa, không còn chỉ gặp ở người lớn tuổi mà ngày càng ghi nhận gia tăng ở nhóm 27 - 35 tuổi.

Điển hình như mới đây, một nữ bệnh nhân (35 tuổi) đến khám với da xanh xao, thỉnh thoảng đau bụng nhẹ nhưng nghĩ do rối loạn tiêu hóa. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thiếu máu nặng, có khối u lớn ở đại tràng, rất dễ chảy máu và xác định mắc ung thư đại tràng.

Tương tự, một nam bệnh nhân (31 tuổi) nhập viện vì mệt mỏi kéo dài, thường xuyên chóng mặt và rối loạn tiêu hóa. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu nặng, có khối u đang chảy máu ở trực tràng và được chẩn đoán ung thư trực tràng.

Theo một số bác sĩ, ung thư đại trực tràng là loại ung thư đại tràng (phần chính của ruột già) hoặc trực tràng (đoạn nối giữa đại tràng và hậu môn). Đây là loại ung thư phổ biến ở cả nam và nữ.

Hình ảnh nội soi đại tràng ghi nhận tổn thương dạng khối u, bề mặt loét và có dấu hiệu chảy máu ẢNH: BVCC

Theo bác sĩ, nhiều người lầm tưởng ung thư đường tiêu hóa phải có biểu hiện rõ rệt như: đại tiện ra máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, sụt cân nhanh hoặc sờ thấy khối u ở bụng. Thực tế, các dấu hiệu ban đầu thường mơ hồ như mệt mỏi, da xanh xao, đau bụng âm ỉ nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với stress, thiếu ngủ, ăn uống thất thường. Sự chủ quan này khiến bệnh âm thầm tiến triển và dễ bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả.

Bác sĩ lưu ý, dấu hiệu quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua là thiếu máu do thiếu sắt. Ở nhiều bệnh nhân trẻ, nguyên nhân không phải do ăn uống mà do mất máu kéo dài từ khối u trong đường tiêu hóa.

Các khối u, đặc biệt ở đại tràng phải, thường loét và chảy máu âm thầm, lượng máu rất ít nên khó nhận biết. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể cạn kiệt sắt, dẫn đến thiếu máu nặng. Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, bệnh thường đã tiến triển.

Tại sao ung thư đại trực tràng “nhắm” vào giới trẻ?

Theo bác sĩ Trần Kinh Thành, xu hướng trẻ hóa ung thư đại trực tràng có liên quan chặt chẽ đến lối sống hiện đại. Chế độ ăn ít chất xơ, nhiều thức ăn nhanh, thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn; trong khi thiếu rau xanh, trái cây có thể làm tăng nguy cơ bệnh.

Bên cạnh đó, lối sống ít vận động, ngồi lâu, căng thẳng kéo dài, sử dụng rượu bia, thuốc lá… cũng là những yếu tố góp phần làm gia tăng nguy cơ. Một số trường hợp liên quan đến yếu tố di truyền, đặc biệt ở người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại tràng.

Bác sĩ nhấn mạnh bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều người trẻ thường chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu ban đầu.

Người dân cần chú ý các biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, chóng mặt, thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng âm ỉ… để đi khám sớm. Các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu, kiểm tra máu ẩn trong phân có thể giúp phát hiện nguy cơ. Khi có chỉ định, nội soi đại tràng là phương pháp hiệu quả để phát hiện sớm và xử lý các tổn thương tiền ung thư.

“Tuổi trẻ không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm trước nguy cơ ung thư. Việc chủ động thăm khám và tầm soát sớm đóng vai trò quan trọng trong phát hiện và kiểm soát bệnh hiệu quả”, bác sĩ Thành nói.