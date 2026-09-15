Lý do ĐH Kinh tế quốc dân xóa tên 43 sinh viên, 'báo động đỏ' 139 em

Ngày 14.9, ĐH Kinh tế quốc dân đã thông báo cho thôi học 43 sinh viên và cảnh cáo học tập với 139 sinh viên khác.

Cụ thể, hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 9 năm nay của ĐH Kinh tế quốc dân đã kết luận xóa tên 43 sinh viên, trong đó 30 em nghỉ học không có lý do, 13 em bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa.

Hàng năm, khoảng 1% sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân bị cho thôi học ẢNH: MAI LINH

Hội đồng cũng gửi cảnh báo học tập với 139 sinh viên do có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Trao đổi với Thanh Niên, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết cuộc họp của hội đồng nói trên nằm trong công tác học vụ thường xuyên theo quy chế. Mỗi năm học hội đồng sẽ xét 2 đợt: đợt tháng 9, đợt tháng 1.

Hàng năm, tỷ lệ sinh viên bị nhận cảnh báo học tập chiếm khoảng 2%, bị xóa tên chiếm khoảng 1% (quy mô sinh viên đại học chính quy toàn trường khoảng 30.000 em).

Năm nay, dự kiến khoảng 350 sinh viên bị cảnh báo học tập, khoảng 250 em bị xóa tên, bằng khoảng 65% những năm trước. TS Lê Anh Đức giải thích: "Tỷ lệ sinh viên bị xóa tên và bị cảnh báo học tập giảm là nhờ công tác rà soát, cảnh báo sớm... (công tác học vụ của đại học) tốt lên".

TS Lê Anh Đức cũng cho biết, năm 2027, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ đưa AI vào làm trợ lý học tập cho sinh viên - giúp theo dõi tiến độ và đưa ra cảnh báo học tập chủ động, từ sớm với sinh viên... Qua đó, giúp sinh viên thường xuyên nắm được tiến độ học tập của mình, giảm thiểu nguy cơ bị xóa tên.

Theo quy định của ĐH Kinh tế quốc dân, sinh viên sẽ được nhận cảnh báo học tập nếu bị rơi vào các trường hợp sau: điểm trung bình chung học kỳ (GPA học kỳ) đạt dưới mức quy định (thường là dưới 0,8 đối với học kỳ đầu hoặc dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo tính trên thang điểm 4); điểm trung bình chung tích lũy (CPA tích lũy) đạt mức quá thấp so với số năm học tập tại trường (không đạt mức tối thiểu theo hệ thống tín chỉ của trường).

Tổng số tín chỉ không đạt hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng vượt quá giới hạn cho phép trong chương trình đào tạo; không theo kịp tiến độ đào tạo chuẩn theo kế hoạch (thường áp dụng cho sinh viên nợ môn kéo dài hoặc diện ưu tiên quá hạn nhưng không hoàn thành đủ khối lượng kiến thức tối thiểu).

Nếu số lần bị cảnh báo học tập vượt quá 2 lần liên tiếp hoặc vượt quá 3 lần không liên tiếp, sinh viên sẽ đối mặt với quyết định buộc thôi học. Ngoài ra, việc nghỉ học không có lý do trong 1 học kỳ chính (khối lượng tín chỉ đăng ký bằng 0) cũng là nguyên nhân dẫn đến việc bị xử lý học vụ hoặc xóa tên.