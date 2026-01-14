ĐH Kinh tế quốc dân mở rộng mạnh sang khối ngành công nghệ

Theo thông tin tuyển sinh ĐH 2026 mà ĐH Kinh tế quốc dân vừa ban hành, cơ sở đào tạo hàng đầu khối ngành kinh tế này có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang khối ngành công nghệ.

Năm nay, nhà trường dự kiến giữ ổn định quy mô tuyển sinh với khoảng 9.000 chỉ tiêu (bao gồm cả đại học chính quy và liên thông). Phương thức tuyển sinh vẫn duy trì 3 nhóm chính: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp. Trong đó xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD-ĐT sẽ chiếm khoảng 3% chỉ tiêu.

Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân ẢNH: THÙY LINH

Về tổ hợp môn (phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT), ĐH Kinh tế quốc dân vẫn dùng 4 tổ hợp truyền thống cho tất cả các ngành: A00 (toán, lý, hóa); A01 (toán, lý, tiếng Anh); D01 (toán, văn, tiếng Anh); D07 (toán, hóa, tiếng Anh).

Trong phương thức xét tuyển kết hợp, ĐH Kinh tế Quốc dân chấp nhận 3 nhóm đối tượng: thí sinh có chứng chỉ SAT/ACT; thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA/APT/TSA) hoặc kết hợp điểm thi này với chứng chỉ ngoại ngữ; thí sinh kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm mới đáng chú ý nhất năm 2026 trong chính sách tuyển sinh của ĐH Kinh tế quốc dân là sự dịch chuyển mạnh mẽ của cơ cấu ngành nghề sang lĩnh vực công nghệ.

Không chỉ dừng lại ở khối ngành kinh tế, quản trị, năm nay nhà trường tiếp tục có các mã ngành mới trong các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: trí tuệ nhân tạo (EP16), kỹ thuật phần mềm (EP17), khoa học dữ liệu (EP15). Đồng thời, nhà trường vẫn duy trì các mã ngành công nghệ khác đã triển khai từ những năm trước: công nghệ thông tin (7480201), khoa học máy tính (7480101), hệ thống thông tin (7480104), an toàn thông tin (7480202).

Ngoài ra, các ngành kinh tế truyền thống cũng được tích hợp sâu công nghệ để đón đầu xu hướng kinh tế số, như: kinh doanh số (thuộc ngành quản trị kinh doanh), công nghệ tài chính (thuộc ngành tài chính - ngân hàng) và phân tích dữ liệu kinh tế (thuộc ngành toán kinh tế).

Trong thông tin tuyển sinh, nhà trường cũng đã công bố ngưỡng sàn nhận hồ sơ với phương thức xét tuyển kết hợp. Điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA): từ 85 điểm. Điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (APT): từ 700 điểm. Điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA): từ 60 điểm.

Xem đầy đủ thông tin tuyển sinh mà ĐH Kinh tế quốc dân vừa ban hành ở đây.