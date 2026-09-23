2 tỉnh, thành mưa trên 200 mm dịp tết Trung thu

Tối 23.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về tình hình mưa lớn ở Nam bộ, Trung bộ và thời tiết dịp tết Trung thu 2026.

Dự báo nhiều khu vực mưa lớn trong ngày trung thu 2026 ẢNH: PHẠM HỮU

Theo đó, mưa lớn vẫn đang diễn ra ở khu vực Nam bộ. Từ đêm nay đến ngày 24.9, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ.

Lượng mưa phổ biến trong đợt mưa này sẽ dao động từ 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng với khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông của Quảng Ngãi, lượng mưa có thể cao hơn và có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24.9, mưa lớn giảm dần trên nhiều khu vực.

Đến ngày 25.9 (tức tết Trung thu) vùng mưa lớn còn thu hẹp lại và tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh - Huế, khu vực Lâm Đồng và khu vực Nam bộ với lượng mưa phổ biến có thể dao động trong khoảng từ 30 - 60 mm và có nơi trên 120 mm. Riêng Hà Tĩnh và Huế lượng mưa có thể cao hơn và có nơi trên 200 mm.

Ngoài các tỉnh trên, các địa phương khác ở khu vực miền Trung vẫn có thể xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có giông và có nơi mưa to.

Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng

Dự báo thời tiết trung thu trên cả nước

Khu vực miền Bắc: ngày và đêm 24.9 (14.8 âm lịch) có mưa rào, có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 - 33 độ C.

Ngày và đêm 25.9 (15.8 âm lịch) có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào và giông rải rác (xác suất mưa trên 60%), ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 - 34 độ C.

Khu vực miền Trung: các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 24 - 25.9 có mưa rào và giông, có nơi mưa to (xác suất mưa trên 65%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 - 32 độ C. Từ Hà Tĩnh - Huế có mưa to, riêng Hà Tĩnh ngày 24.9 có mưa to (xác suất mưa trên 80%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 - 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: ngày 24.9 có mưa rất to và giông, nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 - 29 độ C. Từ đêm 24 - 25.9 có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to (xác suất mưa trên 70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 - 31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ: ngày và đêm 24.9 có mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực tỉnh Lâm Đồng có nơi mưa rất to (xác suất mưa trên 70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 - 29 độ C.

Ngày và đêm 25.9 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; riêng khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa to (xác suất mưa trên 60%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 - 31 độ.

Khu vực Nam bộ: từ ngày 24 - 25.9 có mưa, có nơi mưa rất to (xác suất mưa trên 75%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 - 31 độ C.

Đêm 25.9 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%), nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội: ngày và đêm 24.9 có mưa rào và giông, có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 - 32 độ C.

Ngày và đêm 25.9 có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 - 33 độ C.