Mưa lớn ở Nam bộ kéo dài đến khi nào?

Ngày 23.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có thông tin nhận định, cảnh báo mưa lớn ở Nam bộ, Trung bộ trong những ngày tới.

Mưa lớn ở Nam bộ dự báo kéo dài đến ngày 26.9 ẢNH: PHẠM HỮU

Trong ngày và đêm nay, thời tiết các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa lớn. Dự báo Nam bộ cùng với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Thời tiết TP.HCM hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 24.9, Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm. Cho đến đêm cùng ngày, mưa lớn ở Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, dự báo thời tiết ngày 25.9 - tết Trung thu, Nam bộ tiếp tục có mưa lớn trở lại. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, Nam bộ cùng với TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

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Cũng trong ngày tết Trung thu năm nay, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến TP.Huế sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Dự báo thời tiết từ ngày 26.9 trở đi, mưa lớn tại Nam bộ sẽ có xu hướng giảm dần, thời tiết tạnh ráo hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt mưa lớn ở Nam bộ những ngày tới nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ, gây ngập úng cục bộ tại các đô thị lớn, vùng trũng thấp.

Trong và sau mưa giông, người dân Nam bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.