Hôm nay 23.9, thời tiết xấu nhất trong đợt mưa lớn ở Nam bộ

Mưa lớn kéo dài đến cuối tuần

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ nhận định: Đợt mưa hiện tại là lớn nhất ở Nam bộ tính từ đầu năm, đặc biệt trong hai ngày qua, nhiều nơi mưa rất to như tại Nhà Bè lượng mưa trong 24 giờ (ngày 21.9) lên tới 249mm.



Đợt mưa lớn còn kéo dài đến cuối tuần, hôm nay là ngày thời tiết xấu nhất ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo trong ngày hôm nay 23.9 sẽ là ngày thời tiết TP.HCM và Nam bộ xấu nhất trong đợt mưa lớn này. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới còn hoạt động mạnh và vùng xoáy thấp trên biển sẽ di chuyển vào đất liền Nam bộ.

Xu hướng thời tiết hôm nay nhiều mây, mưa đến sớm, mưa lớn diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giảm sâu và phổ biến từ khoảng 28 - 31 độ C. Đáng chú ý, mưa có thể kéo dài liên tục, trọng tâm mưa sẽ tập trung từ trưa chiều và đến tối và có cả mưa vào ban đêm… Trong mưa giông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập sâu ở nhiều khu vực, trong đó có TP.HCM.

Sang ngày 24 - 25.9, dải hội tụ nhiệt đới còn duy trì, nhưng vùng áp thấp di chuyển tới phía tây. Thời tiết Nam bộ tiếp tục mưa trên diện rộng nhưng xu hướng mưa lớn sẽ giảm bớt so với ngày 23.9. Khả năng trưa, chiều và tối có mưa rào, rải rác mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Vùng xoáy thấp trên biển sẽ di chuyển vào đất liền Nam bộ gây mưa lớn diện rộng, trong hôm nay mưa xuất hiện sớm hơn những ngày trước NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Như vậy, cao điểm mưa lớn còn duy trì 2 - 3 ngày nữa, người dân cần hết sức lưu ý, theo dõi sát diễn biến của thời tiết, gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chú ý an toàn.

Từ ngày 26.9 trở đi, xu hướng mưa trên khu vực Nam bộ tiếp tục giảm dần về diện và lượng.

Cần chú ý, hiện đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch đang lên nhanh, đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao khiến tình hình ngập càng nghiêm trọng.

Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

Mưa mở rộng ra bắc Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hôm nay, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, ngày 23.9, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm 24.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.