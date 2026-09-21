Vì sao Trung và Nam bộ mưa lớn kéo dài?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 1 giờ ngày 21.9 vị trí vùng áp thấp trên Biển Đông ở vào khoảng 11,5 - 12,5 độ vĩ bắc và 110,5 - 111,5 kinh đông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam Trung bộ, nối với một vùng áp thấp trên Biển Đông gây ra đợt mưa lớn kéo dài trong tuần này.



Trung và Nam bộ đón đợt mưa lớn kéo dài đến giữa tuần ẢNH: CHÍ NHÂN

Đêm qua và rạng sáng nay (21.9), nhiều nơi ở Trung và Nam bộ có mưa lớn trên 100mm như: Giang Hải (Huế) 121,6mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 129,8mm, Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) 195,4mm, Đăk Lua 4 (Đồng Nai) 108mm…

Dự báo ngày và đêm 21.9, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển vào đất liền gây ra đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 24.9. Tổng lượng mưa từ ngày 21 - 24.9, ở những khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam bộ phổ biến từ 120 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ chiều 21.9 đến hết đêm 22.9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

12 tỉnh, thành ở Nam bộ và Nam Trung bộ ứng phó đợt mưa lớn 400 mm

Từ ngày 23.9 đến hết ngày 24.9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên khu vực đồi núi với các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.