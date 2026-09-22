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    Kinh tếKinh tế xanh

    Đám mây giông khổng lồ vẫn còn, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục mưa lớn

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Hiện mưa đã giảm, người dân nên tranh thủ về nhà ngay khi có thể vì vẫn còn mây giông khổng lồ bao phủ TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận; đợt mưa lớn tiếp theo sắp xuất hiện.

    Trận mưa xối xả kéo dài hơn 2 giờ liên tục hiện tạm ngớt nhưng đám mây giông khổng lồ vẫn bao phủ TP.HCM và nhiều tỉnh thành, khả năng mưa lớn trong đêm tiếp diễn.

    Đám mây giông khổng lồ vẫn còn, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục mưa lớn- Ảnh 1.
    Đám mây giông khổng lồ vẫn còn, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục mưa lớn- Ảnh 2.

    Khối mây giông khổng lồ bao phủ TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận, dự báo đợt mưa lớn tiếp theo sắp xuất hiện

    NGUỒN: VNDMS - VRAIN

    Theo hệ thống đo mưa trực tuyến (Vrain), tại TP.HCM vào lúc 19 giờ ngày 22.9, có đến 7 điểm ghi nhận lượng mưa lên đến trên 100mm; cao nhất là tại Đa Phước (xã Hưng Long) lên đến 142,4mm, còn tại Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh) 110,2mm. Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường và khu vực bị ngập và kẹt xe nghiêm trọng nhiều khu vực.

    Nhiều tỉnh thành lân cận cũng ghi nhận lượng mưa trên 100mm như: Minh Lập (Đồng Nai) 131mm, Tân Trụ (Tây Ninh) 109,2mm, Cụm thủy nông Gò Công (Đồng Tháp) 110mm, Cửa Cạn (An Giang) 155,8mm, Lương Thế Trân (Cà Mau) 180,6mm.

    Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

    Đám mây giông khổng lồ vẫn còn, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục mưa lớn- Ảnh 3.

    Đợt mưa lớn mới sắp xuất hiện

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Đáng chú ý, dù mưa đã giảm đáng kể nhưng chỉ là tạm thời vì theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết thì mây giông vẫn đang bao trùm khắp TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Đợt mưa lớn tiếp theo sắp xuất hiện. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, khả năng trong 3 giờ tới tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi hơn 100mm, trên khu vực Nam bộ có nơi trên 130mm. Cần đề phòng giông, sét, gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng ở nhiều khu vực.

    Nguyên nhân mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ và Nam bộ hoạt động mạnh. Ngoài ra, trên Biển Đông có một vùng hội tụ nhiệt đới di chuyển vào đất liền mang theo khối lượng ẩm lớn. Đây là 2 nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn hiện tại. Cao điểm đợt mưa còn kéo dài đến ngày 24.9, từ ngày 25.9 mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong những ngày tới, TP.HCM và Nam bộ triều cường có xu hướng gia tăng khiến tình trạng ngập úng ở nhiều khu vực càng nghiêm trọng. 

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