TP.HCM khả năng ngập nặng vì mưa lớn kết hợp triều cường cao

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, địa bàn TP.HCM nhiều nơi mưa lớn trên 100mm như: Nhà Bè 131,6mm, Cát Lái 112,6mm, Cần Giờ 109,8mm, Tam Thôn Hiệp 1 là 107,8mm… Hiện tại, mây giông đang phát triển mạnh ở TP.HCM và nhiều nơi thuộc Nam bộ.



TP.HCM khả năng ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường cao NGUỒN: NCHMF

Dự báo, mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 24.9 với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 150mm. Khu vực trung tâm TP.HCM, lượng mưa cao nhất dao động từ 120 - 130mm. Các khu vực vùng ven như Củ Chi, tỉnh Bình Dương (cũ), Cần Giờ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lượng mưa cao nhất phổ biến từ 130 - 150mm.

Ngoài ra, trên khu vực Nam bộ, mưa lớn tập trung ở phía bắc miền Đông là Lâm Đồng và Đồng Nai lên đến 180mm, các tỉnh thành khác lượng mưa phổ biến từ 90 - 160mm; riêng Vĩnh Long và Đồng Tháp mưa ít nhất với chỉ từ 70 - 120mm.

Trong ngày 25.9, mưa lớn tiếp tục duy trì trên địa bàn nhưng có xu hướng thu hẹp về diện và giảm về lượng.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ và Nam bộ hoạt động mạnh. Ngoài ra, trên Biển Đông có vùng hội tụ nhiệt đới di chuyển vào đất liền.

Bên cạnh khả năng mưa lớn thì hiện tại nước sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Dự báo đỉnh triều cao nhất của đợt này rơi vào ngày 26.9 với mực nước cao nhất ở các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một từ khoảng báo động 2 - 3 và trên báo động 3. Mưa lớn kết hợp triều cường cao sẽ khiến ngập úng các khu vực trũng thấp thêm trầm trọng.