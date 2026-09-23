Dự báo thời tiết ngày 23.9: Mưa lớn 250 mm, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 23.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, 5 tỉnh, thành phố miền Trung gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk sẽ nằm trong vùng tâm mưa lớn. Dự báo các tỉnh, thành nêu trên tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.9, nhiều tỉnh, thành miền Trung tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập úng đô thị, vùng trũng thấp ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong ngày và đêm nay, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ đêm nay 23.9, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Dự báo thời tiết ngày mai 24.9, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngày 24.9, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 25.9, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm; phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

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Cảnh báo 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ vừa qua (từ 3 giờ ngày 22.9 đến 3 giờ ngày 23.9), các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Dương (Đà Nẵng) mưa 95,4 mm; Bình Trị (Quảng Ngãi) 133,2 mm; Chi cục thủy lợi (Gia Lai) 155 mm; Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 201,6 mm; Hàm Kiệm (Lâm Đồng) 138 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi ở khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng từ 10 - 20 mm, có nơi trên 40 mm; Gia Lai từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; Đắk Lắk từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều xã, phường ở 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đô thị.