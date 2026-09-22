5 tỉnh mưa lớn dồn dập, có nơi trên 250 mm/ngày

Chiều 22.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung trong những ngày tới. Trong những ngày vừa qua, TP.Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ đã xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn gây ngập lụt tuyến đường Phạm Văn Đồng, P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, trong ngày 22.9 ẢNH: VĂN CHIẾN

Dự báo thời tiết từ chiều tối nay 22.9 đến ngày 23.9, khu vực từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Dự báo thời tiết từ đêm 23.9 đến ngày 24.9, từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Phía đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng; khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

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Nguy cơ ngập lụt ven sông từ Huế đến Lâm Đồng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 24.9 đến ngày 25.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 m, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở miền Trung, Nam bộ trong những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo từ ngày 22.9 đến ngày 25.9, trên các sông từ TP.Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở TP.Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ TP.Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động 1 - báo động 2.

Dự báo đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba, sông Sê San, sông Srêpôk dao động trên dưới báo động 1; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng.