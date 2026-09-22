Nha Trang ngập nhiều tuyến đường sau mưa lớn, Khánh Hòa có thể xuất hiện lũ

Sáng 22.9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 3 giờ (từ 7 giờ đến 10 giờ cùng ngày), khu vực đô thị của tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa lớn. Lượng mưa tại Nha Trang đo được 55,4 mm và mưa vẫn tiếp tục.

Từ 10 giờ ngày 22.9, nhiều tuyến đường ở khu vực Nha Trang bị ngập. Tại phường Tây Nha Trang, ngập xảy ra ở khu vực Phú Trung, đường Lương Định Của và hương lộ Ngọc Hiệp. Tại phường Bắc Nha Trang, các tuyến đường 2 Tháng 4, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Lương Bằng bị ngập.

Khu vực ngập úng tại Hòn Chồng - Đoàn Trần Nghiệp, phường Bắc Nha Trang, sáng 22.9 ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngập cục bộ trên đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang ẢNH: VĂN CHIẾN

Nước ngập từ 0,2 - 0,5 m, có chỗ sâu hơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập úng có thể gây ách tắc giao thông, cô lập dân cư, làm hư hỏng tài sản và phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, làm ô nhiễm nguồn nước và dễ phát sinh dịch bệnh.

Sông ở Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ

Cũng trong sáng 22.9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo lũ trên các sông trong tỉnh. Từ ngày 22 đến 25.9, các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1.

Theo cơ quan khí tượng, lúc 7 giờ ngày 22.9, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 3,23 m, dưới báo động 1 là 0,97 m. Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng là 3,19 m, dưới báo động 1 là 4,81 m.

Trên sông Cái Phan Rang, mực nước tại trạm Tân Mỹ là 33,62 m, dưới báo động 1 là 1,88 m. Tại trạm Phan Rang, mực nước là 0,71 m, dưới báo động 1 là 1,79 m.

Khu vực chợ Bầu (phường Bắc Nha Trang) ngập úng do mưa lớn kéo dài khiến việc buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn ẢNH: VĂN CHIẾN

Cơ quan khí tượng đề nghị đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa, cùng tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1. Lũ lụt có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện.

Người dân di chuyển khó trên đường Phạm Văn Đồng do mưa lớn ẢNH: VĂN CHIẾN

Cùng ngày, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Các xã, phường, đặc khu phải rà soát, di dời người dân ở vùng ven sông suối, thấp trũng, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế. Tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nhất là tại xã Lâm Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao huy động thiết bị bay không người lái để phát hiện sớm khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Sở GD-ĐT được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học căn cứ diễn biến thời tiết thực tế.