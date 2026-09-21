Khánh Hòa khẩn trương ứng phó đợt mưa lớn 4 ngày, cục bộ trên 300 mm

Ngày 21.9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó đợt mưa lớn từ chiều 21.9 đến hết ngày 24.9. Đợt mưa có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian trên, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa cả đợt phổ biến 120 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Khánh Hòa được dự báo có đợt mưa lớn kéo dài 4 ngày, có nơi lượng mưa cục bộ trên 300 mm ẢNH: BÁ DUY

UBND các xã, phường, đặc khu phải triển khai lực lượng xung kích rà soát các khu vực nguy hiểm; chủ động di dời người dân ở ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn. Các địa phương đồng thời khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ để sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại các ngầm, tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Hai tuyến được tỉnh đặc biệt lưu ý là quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê và quốc lộ 27 đoạn qua đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục). Lực lượng dân quân, công an xã phối hợp với đơn vị quản lý giao thông tổ chức trực, tuần tra và điều tiết giao thông tại các khu vực này. Lực lượng, phương tiện được bố trí sẵn sàng để xử lý khi xảy ra sạt lở, cây đổ, đá lăn hoặc ách tắc giao thông.

Các vị trí sạt lở trên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) từ năm 2025 được yêu cầu khẩn trương gia cố ẢNH: BÁ DUY

Sở Xây dựng được yêu cầu chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị thi công đẩy nhanh gia cố, sửa chữa các vị trí hư hỏng do mưa lũ năm 2025, nhất là trên quốc lộ 27C và quốc lộ 27. Những vị trí đang thi công hoặc có nguy cơ sạt lở phải được bố trí đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn và đèn cảnh báo.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị để phối hợp với địa phương cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông khi có yêu cầu.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đơn vị quản lý phải vận hành đúng quy trình được phê duyệt, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Khi xả lũ, đơn vị vận hành phải thông báo sớm về thời gian, lưu lượng xả, phạm vi và mức độ ảnh hưởng để chính quyền và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh.

Sạt lở xảy ra trên đèo Sông Pha, tuyến đường nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, ngày 20.9 ẢNH: SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa lớn đến hết 24.9

Theo bản tin phát lúc 9 giờ ngày 21.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày 21 và 22.9, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 130 mm, cục bộ trên 200 mm.

Phía tây tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng có mưa với lượng tương tự từ chiều 21.9 đến hết đêm 22.9. Riêng phía tây tỉnh Gia Lai, chiều và đêm 21.9 có mưa rào, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Từ ngày 23 đến hết ngày 24.9, phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ trên 200 mm. Tính cả đợt, tổng lượng mưa tại các khu vực này phổ biến 120 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.