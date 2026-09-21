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    Thời sựDân sinh

    Đèo Sông Pha sạt lở do mưa lớn, tài xế cần lưu ý gì?

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Mưa lớn khiến một đoạn quốc lộ 27 trên đèo Sông Pha thuộc xã Sơn Lâm, tỉnh Khánh Hòa sạt lở. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn và yêu cầu tài xế cẩn trọng khi qua đèo.

    Chiều 20.9, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết tại Km 218+730 trên đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục) thuộc quốc lộ 27, đoạn qua xã Sơn Lâm, đã xảy ra sạt lở lớn. Vị trí sạt lở nằm tại taluy âm của đoạn đường phía trên nhưng lại là taluy dương của đoạn đường phía dưới.

    Hiện đơn vị thi công đã triển khai cảnh báo giao thông, đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục. Tuy nhiên, chiều 20.9, khu vực này tiếp tục có mưa lớn nên nguy cơ sạt lở tiếp diễn được đánh giá cao.

    Sở Xây dựng khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua đèo Sông Pha cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo tại hiện trường.

    Đèo Sông Pha sạt lở do mưa lớn, tài xế cần lưu ý gì?- Ảnh 1.

    Ví trí sạt lở trên đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng bị sạt lở được cơ quan chức năng giăng dây cảnh báo

    ẢNH: SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

    Đèo Sông Pha là tuyến giao thông kết nối các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ với Lâm Đồng. Tuyến đường có nhiều đoạn dốc, cua gấp nên nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao khi thời tiết diễn biến xấu.

    Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, tài xế nên kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi di chuyển; đồng thời theo dõi thông tin thời tiết và tình hình giao thông trên tuyến.

    Khi qua đèo trong trời mưa, tài xế cần chạy chậm, giữ khoảng cách an toàn, không vượt ẩu tại các đoạn cua. Với xe số, cần sử dụng số phù hợp khi lên, xuống đèo, tận dụng phanh động cơ, tránh rà phanh liên tục.

    Đèo Sông Pha sạt lở do mưa lớn, tài xế cần lưu ý gì?- Ảnh 2.

    Khu vực sạt lở trên đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục) vào ngày 20.9 sạt xuống đoạn đường phía dưới đã được thu dọn

    ẢNH: SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

    Nếu mưa quá lớn, sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế, tài xế nên tìm vị trí an toàn, cách xa khu vực taluy có nguy cơ sạt lở để dừng xe và chờ thời tiết ổn định.

    Đặc biệt, khi phát hiện đất đá sạt xuống hoặc có dấu hiệu sạt lở phía trước, tài xế cần dừng xe ở khoảng cách an toàn, không cố vượt qua khu vực nguy hiểm và cảnh báo cho các phương tiện khác.

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