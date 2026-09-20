Đập ngăn mặn tạm trên sông Cái Nha Trang liệu tháo dỡ kịp mùa mưa lũ?

Ngày 20.9, tại khu vực đập ngăn mặn Xuân Phong gần cầu Vĩnh Phương bắc qua sông Cái Nha Trang, vẫn còn nhiều đá lởm chởm, chưa được tháo dỡ. Đơn vị thi công mới đưa máy múc xuống hiện trường nhưng gặp mưa lớn, nước sông dâng cao.

Theo ghi nhận, khi lũ về, mực nước tại khu vực đập có thời điểm chênh khoảng 1,5 - 2 m so với phía sau cầu Vĩnh Phương. Điều này đặt ra yêu cầu sớm tháo dỡ công trình để bảo đảm dòng chảy trên sông Cái Nha Trang.

Khu vực đập ngăn mặn tạm Xuân Phong vào ngày 20.9 ẢNH: KỲ NAM

Đập ngăn mặn Xuân Phong do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý, vận hành. Công trình được gia cố bằng rọ đá, đá hộc và tấm bê tông gia cố mái, không có cửa van điều tiết thoát lũ.

Chức năng chính của đập là ngăn mặn, giữ nguồn nước ngọt phục vụ người dân Nha Trang và khu vực lân cận. Tuy nhiên, do không có cửa van điều tiết, khả năng thoát lũ của công trình hạn chế, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông thủy và hoạt động trên sông Cái.

Đập ngăn mặn tạm Xuân Phong làm bằng đá rọ, không có cửa van điều tiết, khả năng thoát lũ của công trình hạn chế ẢNH: KỲ NAM

Nước thượng nguồn đổ về con đập có thời điểm chênh lệch mực nước 1,5 - 2 m, khiến việc tiêu, thoát lũ trên sông Cái Nha Trang bị cản trở ẢNH: KỲ NAM

Trong trận lũ lịch sử tháng 11.2025, khi nước từ thượng nguồn đổ về lớn, đập ngăn mặn được cho là đã trở thành một điểm cản dòng, làm gia tăng áp lực thoát lũ về hạ du. Sau khi đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang (xã Vĩnh Ngọc cũ) hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình đập ngăn mặn tạm Xuân Phong dưới chân cầu Vĩnh Phương không còn cần thiết. Việc tháo dỡ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng thoát lũ trên sông Cái, hạn chế tình trạng nước dâng, ùn ứ khi có lũ lớn, qua đó giảm nguy cơ ngập lụt cho các khu dân cư vùng hạ du.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 9.7.2026, đại biểu Đoàn Minh Long cũng đặt vấn đề tháo dỡ công trình này, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường đã giao Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa lập phương án tháo dỡ trong tháng 7.2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026, trước thời điểm cao điểm mùa mưa bão.

Đến chiều 20.9, việc tháo dỡ đập tạm Xuân Phong vẫn chưa hoàn thành, nước lớn khiến đơn vị thi công tạm dừng tháo dỡ ẢNH: KỲ NAM

Đập tạm Xuân Phong dưới chân cầu Vĩnh Phương vẫn tồn tại như một vật cản trở thoát lũ, dù trước đó vào tháng cuối tháng 4.2026 đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang ở phía hạ nguồn (xã Vĩnh Ngọc cũ) đã đưa vào hoạt động ẢNH: KỲ NAM

Tuy nhiên, thực tế đến ngày 20.9, con đập tạm vẫn chưa được tháo dỡ. Phía lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo đơn vị thi công nỗ lực, cố gắng tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Xuân Phong trước mùa mưa lũ.

Trong bối cảnh mùa mưa lũ đang diễn ra, việc tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Xuân Phong được đặt ra cấp thiết nhằm trả lại dòng chảy thông thoáng cho sông Cái Nha Trang.