Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang triển khai nội soi nâng cao

Trung tâm Nội soi, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang được phát triển theo hướng chuyên sâu, thực hiện khám, tầm soát, nội soi chẩn đoán và nội soi can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa. Trong đó, một trong những mục tiêu được chú trọng là hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý dạ dày, đại trực tràng và tổn thương tiền ung thư.

AI hỗ trợ nhận diện tổn thương khi nội soi

Theo Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang, Trung tâm Nội soi được đầu tư hệ thống ELUXEO 8000 của Fujifilm, tích hợp các công nghệ hỗ trợ quan sát niêm mạc và nhận diện tổn thương như BLI, LCI, ACI cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Bác sĩ thực hiện nội soi bằng hệ thống nội soi thế hệ mới tại Trung tâm Nội soi, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang ẢNH: M.D

Các công nghệ hình ảnh chuyên biệt hỗ trợ bác sĩ quan sát cấu trúc niêm mạc, hệ thống mạch máu và những bất thường khó nhận biết bằng phương pháp quan sát thông thường. Qua đó, bác sĩ có thêm dữ liệu để nhận diện, đánh giá các tổn thương trong quá trình nội soi.

Dịp này, bệnh viện tổ chức hội thảo "Nội soi thế hệ mới - Bước tiến trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý tiêu hóa", với sự tham gia của PGS-TS-BS Lê Quang Quốc Ánh, chuyên gia có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa và nội soi can thiệp.

Tại hội thảo, PGS-TS-BS Lê Quang Quốc Ánh chia sẻ về vai trò của nội soi trong tầm soát ung thư đường tiêu hóa, thời điểm cần thực hiện nội soi, những nhóm có nguy cơ cao và việc ứng dụng các công nghệ mới trong hỗ trợ phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm.

Theo PGS-TS-BS Lê Quang Quốc Ánh, nhiều bệnh lý tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày và đại trực tràng, có thể diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu. Do đó, việc chủ động thăm khám và tầm soát đối với những người thuộc nhóm nguy cơ có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tăng khả năng tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu tại địa phương

Trong chương trình giới thiệu Trung tâm Nội soi, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang cũng tổ chức khám, tư vấn và nội soi miễn phí với sự tham gia của PGS-TS-BS Lê Quang Quốc Ánh.

Hoạt động này giúp người dân có thêm cơ hội được tư vấn về các bệnh lý đường tiêu hóa và những trường hợp cần chủ động tầm soát.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang giới thiệu Trung tâm Nội soi và tổ chức hội thảo về phát hiện sớm, điều trị bệnh lý tiêu hóa ẢNH: M.D

Theo Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang, việc đưa Trung tâm Nội soi vào hoạt động nằm trong định hướng phát triển các chuyên khoa chuyên sâu, tăng cường đầu tư nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật, giúp người dân tại Khánh Hòa và khu vực lân cận có thêm điều kiện tiếp cận các kỹ thuật nội soi chuyên sâu ngay tại địa phương.