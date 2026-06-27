Nội soi lấy chiếc ghim nhọn 3 cm trong dạ dày bé 10 tuổi

Ngày 27.6, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết ê kíp Khoa Thăm dò chức năng của bệnh viện vừa thực hiện nội soi cấp cứu, gắp thành công một dị vật hiếm gặp và nguy hiểm là chiếc ghim nhọn khoảng 3 cm ra khỏi dạ dày của một bệnh nhi 10 tuổi.

Bệnh nhân là em N.S.D (10 tuổi, ở xã Ka Đô, Lâm Đồng), được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bé vô tình nuốt phải một chiếc ghim cài nhọn, dài khoảng 3 cm.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp bằng phương pháp nội soi, gắp dị vật ra khỏi dạ dày an toàn trước khi nó kịp gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa của bé D.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên chiếc ghim chưa gây tổn hại cho sức khỏe cháu D.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên chiếc ghim chưa gây tổn hại cho sức khỏe cháu D. ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Cũng theo bác sĩ Tạo, nếu trẻ em nuốt dị vật sắc nhọn có thể gây rách, thủng thực quản, dạ dày, ruột, dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Để phòng ngừa, cha mẹ và người lớn phải cất các vật nhỏ như pin, cúc áo, kim băng, nam châm, đồng xu, ghim nhọn... ngoài tầm với của trẻ em; không để trẻ ngậm đồ vật khi chơi hoặc khi học tập.

Trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh tuyệt đối không tự ý gây nôn hay cố lấy dị vật tại nhà. Cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí đúng cách.