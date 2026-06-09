Đưa chai nhựa vào hậu môn, nam thanh niên phải nhập viện phẫu thuật lấy dị vật

Ngày 9.6, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật trực tràng đặc biệt ở nam bệnh nhân 34 tuổi.

Hình ảnh chụp X-quang dị vật nằm trong trực tràng nam bệnh nhân 34 tuổi Ảnh: BVCC

Trước đó, nam bệnh nhân tự đưa một chai nhựa dài khoảng 20 cm, đường kính khoảng 5 cm vào hậu môn trong quá trình sinh hoạt cá nhân. Sau đó, người này dù đã cố gắng tự lấy dị vật ra nhưng không thành công, thậm chí chai nhựa còn di chuyển sâu hơn vào trực tràng. Bị đau tức vùng hậu môn, khó chịu kéo dài, nam bệnh nhân đã phải đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng, nếu không can thiệp kịp thời, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng trực tràng, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc.

Sau đó, ê kíp Khoa Ngoại Tổng quát do thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Nhật Phi phụ trách đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật thành công và không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng thủng trực tràng. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hiệu bình thường, ăn uống và vận động tốt, tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Dị vật được lấy ra từ hậu môn của nam bệnh nhân Ảnh: BVCC

Nhiều người e ngại nên chần chừ đến bệnh viện

Theo thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Nhật Phi cho biết, việc sử dụng các vật dụng không được thiết kế chuyên dụng cho cơ thể người tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong trường hợp này, chai nhựa không có bộ phận chặn bên ngoài nên dễ bị lực co bóp tự nhiên của trực tràng đẩy sâu vào bên trong, khiến việc lấy ra trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa dưới.

"Những trường hợp dị vật hậu môn - trực tràng không phải hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều người vì tâm lý e ngại nên chần chừ không đến bệnh viện hoặc cố gắng tự xử trí tại nhà, vô tình làm dị vật di chuyển sâu hơn và gia tăng nguy cơ biến chứng. Khi xảy ra sự cố, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và can thiệp sớm", bác sĩ Phí khuyến cáo.