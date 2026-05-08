Nhét ‘trứng rồng’ vào hậu môn, nam bệnh nhân 31 tuổi phải cấp cứu

Ngày 8.5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và lấy dị vật là "trứng rồng" kẹt sâu trong hậu môn cho nam bệnh nhân 31 tuổi (ở TP.HCM), sau khi người này tự đưa vào để kích thích tình dục nhưng không thể tự lấy ra.

Theo bác sĩ Trần Văn Hiệp, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau vùng bụng dưới. Bệnh nhân khai đã sử dụng "trứng rồng" để thủ dâm qua đường hậu môn, tuy nhiên do đưa quá sâu nên dị vật mắc kẹt, không thể tự xử lý.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định dị vật cản quang dạng hình trụ, kích thước khoảng 5,5 x 5,5 x 13,5 cm, nằm sâu ở trực tràng cao và đại tràng Sigma.

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân ẢNH: BV

Ê kíp phẫu thuật đã quyết định xử trí cấp cứu, đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Người bệnh được gây mê nội khí quản kết hợp thuốc giãn cơ để làm mềm cơ vùng hậu môn, tạo điều kiện lấy dị vật ra theo đường tự nhiên, không cần phẫu thuật mở bụng.

Sau can thiệp, dị vật được lấy ra thành công, sức khỏe bệnh nhân ổn định và xuất viện sau một ngày theo dõi.

Theo bác sĩ, "trứng rồng" (Dragon Egg Plug) là một loại đồ chơi tình dục mô phỏng hình trứng rồng trong thần thoại châu Âu, thường làm bằng silicon với nhiều kích cỡ, được sử dụng qua đường hậu môn nhằm kích thích tuyến tiền liệt để tạo khoái cảm.

"Trứng rồng" trong thần thoại (trái) và "trứng rồng" thực tế được bác sĩ lấy ra ẢNH: BV

Mỗi năm, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận khoảng 4 - 5 trường hợp dị vật mắc kẹt hậu môn - trực tràng. Ngoài đồ chơi tình dục, các dị vật thường gặp còn có dưa leo, trứng vịt, chai thủy tinh, ống sơn, bóng đèn tròn…

Các bác sĩ cũng cho biết trên thế giới từng ghi nhận những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, như dị vật là một quả đạn pháo còn nguyên vẹn dài 20 cm, đường kính 5 cm bị mắc kẹt trong trực tràng.

Dị vật hậu môn - trực tràng có thể gây biến chứng nặng như thủng ruột, chảy máu, tắc ruột, nhiễm trùng, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời. Trường hợp đến muộn, có biến chứng sẽ phải phẫu thuật phức tạp hơn và nguy cơ cao hơn.

Bác sĩ Trần Văn Hiệp khuyến cáo nếu dị vật lớn hoặc mắc sâu, bệnh nhân sẽ được gây mê để lấy qua đường hậu môn; trường hợp thất bại có thể phải mổ bụng. Khi đã có biến chứng như viêm phúc mạc, thủng ruột, nguy cơ tử vong tăng cao.

Bác sĩ nhấn mạnh khi xảy ra tình huống kẹt dị vật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa và gây mê hồi sức, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà.