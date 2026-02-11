Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Kim may đồ nằm trong gan người đàn ông 41 tuổi

Nam Long
Nam Long
11/02/2026 17:53 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vừa phẫu thuật nội soi thành công một trường hợp áp xe gan do dị vật là kim may đồ, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nhiễm trùng nặng và hồi phục nhanh chóng.

Ngày 11.2, tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân nam T.T.L (41 tuổi, ở xã Nhơn Phú, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị kèm sốt cao. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm ổ bụng và chụp CT-scan, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe gan kích thước khoảng 5 x 6 cm, bên trong có dị vật là kim may đồ dài khoảng 6 cm. Đây là một tình huống rất hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

- Ảnh 1.

Hình ảnh CT-scan vị trí dị vật nằm trong ổ áp xe gan

Ảnh: Nam Long

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán hình ảnh, xác định là áp xe gan do kim loại, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu nhằm loại bỏ dị vật và kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau gần 60 phút phẫu thuật, ê kíp đã lấy thành công một kim may đồ dài khoảng 6 cm, đồng thời dẫn lưu khoảng 200 ml mủ đục từ ổ áp xe gan bằng phương pháp nội soi, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa xâm lấn.

Nhờ ưu điểm của phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, bệnh nhân hồi phục nhanh. Chỉ 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, ăn uống nhẹ và sinh hoạt cơ bản, tình trạng toàn thân cải thiện rõ rệt.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Nhật Phi cho biết, khó khăn lớn nhất là ổ áp xe nằm sâu trong nhu mô gan, dị vật ở vị trí gần các mạch máu lớn. Việc tiếp cận và lấy dị vật đòi hỏi phẫu thuật viên phải hết sức thận trọng để vừa đảm bảo an toàn, vừa xử lý triệt để ổ nhiễm trùng.

- Ảnh 2.

Kim may đồ được lấy ra khỏi gan bệnh nhân

Ảnh: Nam Long

Điều đáng lưu ý là bệnh nhân và người nhà không nhớ rõ thời điểm nuốt dị vật. Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân chỉ có biểu hiện sốt nhẹ và đau bụng âm ỉ kéo dài khoảng một tháng, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ sót. Chỉ đến khi sốt cao và đau bụng dữ dội, bệnh nhân mới nhập viện, thời điểm này ổ áp xe gan đã hình thành rõ.

Theo bác sĩ Phi, trong một số trường hợp hiếm gặp, dị vật sắc nhọn sau khi được nuốt vào có thể xuyên qua thành ống tiêu hóa, thường là dạ dày hoặc tá tràng, sau đó di chuyển sang các cơ quan lân cận, trong đó gan là vị trí dễ bị tổn thương do nằm sát đường tiêu hóa. Quá trình này diễn ra âm thầm, khiến người bệnh không có triệu chứng rõ rệt ban đầu.

Khi dị vật lưu lại trong nhu mô gan, phản ứng viêm kéo dài sẽ dẫn đến nhiễm trùng và hình thành ổ áp xe gan. Do diễn tiến chậm và triệu chứng không đặc hiệu, việc chẩn đoán thường bị trì hoãn. Các bác sĩ khuyến cáo, khi có đau bụng kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám sớm tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

dị vật áp xe gan Hy hữu kim may đồ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
