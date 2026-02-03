Bác sĩ lưu ý: Cận tết cần đặc biệt đề phòng hóc dị vật

Nhiều trẻ bị hóc dị vật

Cuối tháng 1.2026, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tiếp nhận một trường hợp bé trai 13 tháng tuổi (ở Cà Mau) nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái do hóc dị vật. Khai thác bệnh sử ghi nhận trước đó trẻ đang chơi thì ho sặc sụa, gia đình nghi bé nuốt phải kim cúc. Kết quả chụp X-quang tại tuyến dưới xác định dị vật kim trong đường thở.

Tại bệnh viện, trẻ thở rít, co kéo, được hỗ trợ hô hấp và nội soi phế quản. Do dị vật là kim sắc nhọn, kẹp gắp không thành công và nguy cơ xuyên thủng cao, ê kíp đã phối hợp liên chuyên khoa, sử dụng dụng cụ thòng lọng (snare) đưa qua nội khí quản để bắt và kéo dị vật ra ngoài an toàn.

Cây kim dài 3 cm trong đường thở trẻ ẢNH: M.T

Trước đó, bệnh nhi Đ.L.Q (1 tuổi, ở TP.HCM), được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) do liên tục nôn ói ra thức ăn, dịch vàng, không ăn, uống ít, mệt nhiều, không đi tiêu được. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước nhập viện 2 ngày em có "ăn kẹo" không rõ loại, sau đó nôn ói ra thức ăn. Em được khám tại cơ sở y tế gần nhà với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tình hình không thuyên giảm, em được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Tương tự, ngày 21.1, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã nội soi phế quản cấp cứu, lấy dị vật cho một bệnh nhi 7 tuổi. Trước đó, bệnh nhi là bé trai 7 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi ngậm đầu ngòi bút trong lúc học tập và vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở. Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm ở cả hai bên.

Cần chú ý đề phòng tai nạn hóc dị vật dịp cận tết

Phó giáo sư, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến các loại đồ chơi mà con em mình thường sử dụng, đặc biệt là những món có nguy cơ cao bị trẻ cho vào miệng hoặc nuốt phải như hạt nở, nam châm đồ chơi… Việc chủ động phòng tránh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong dịp cận tết.

Tai nạn pháo nổ ở trẻ ẢNH: N.T

Ngoài ra, dịp cận tết phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào. Không mua pháo trôi nổi, pháo đặt trên mạng - nguy cơ rất cao, không kiểm soát được mức độ nguy hiểm.