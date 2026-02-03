Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ lưu ý: Cận tết cần đặc biệt đề phòng hóc dị vật

Lê Cầm
Lê Cầm
03/02/2026 17:42 GMT+7

Tai nạn hóc dị vật đường thở thường xuất hiện ngay trong những tình huống sinh hoạt bình thường của trẻ và có xu hướng gia tăng vào dịp cận tết, khi gia đình bận rộn, trẻ ăn nhiều bánh mứt, hạt, đồ ăn tròn nhỏ.

Nhiều trẻ bị hóc dị vật

Cuối tháng 1.2026, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tiếp nhận một trường hợp bé trai 13 tháng tuổi (ở Cà Mau) nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái do hóc dị vật. Khai thác bệnh sử ghi nhận trước đó trẻ đang chơi thì ho sặc sụa, gia đình nghi bé nuốt phải kim cúc. Kết quả chụp X-quang tại tuyến dưới xác định dị vật kim trong đường thở. 

Tại bệnh viện, trẻ thở rít, co kéo, được hỗ trợ hô hấp và nội soi phế quản. Do dị vật là kim sắc nhọn, kẹp gắp không thành công và nguy cơ xuyên thủng cao, ê kíp đã phối hợp liên chuyên khoa, sử dụng dụng cụ thòng lọng (snare) đưa qua nội khí quản để bắt và kéo dị vật ra ngoài an toàn.

Bác sĩ cảnh báo hóc dị vật, tai nạn pháo nổ dịp cận Tết - Ảnh 1.

Cây kim dài 3 cm trong đường thở trẻ

ẢNH: M.T

Trước đó, bệnh nhi Đ.L.Q (1 tuổi, ở TP.HCM), được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) do liên tục nôn ói ra thức ăn, dịch vàng, không ăn, uống ít, mệt nhiều, không đi tiêu được. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước nhập viện 2 ngày em có "ăn kẹo" không rõ loại, sau đó nôn ói ra thức ăn. Em được khám tại cơ sở y tế gần nhà với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tình hình không thuyên giảm, em được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Tương tự, ngày 21.1, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã nội soi phế quản cấp cứu, lấy dị vật cho một bệnh nhi 7 tuổi. Trước đó, bệnh nhi là bé trai 7 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi ngậm đầu ngòi bút trong lúc học tập và vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở. Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm ở cả hai bên.

Cần chú ý đề phòng tai nạn hóc dị vật dịp cận tết

Phó giáo sư, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến các loại đồ chơi mà con em mình thường sử dụng, đặc biệt là những món có nguy cơ cao bị trẻ cho vào miệng hoặc nuốt phải như hạt nở, nam châm đồ chơi… Việc chủ động phòng tránh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong dịp cận tết.

Bác sĩ cảnh báo hóc dị vật, tai nạn pháo nổ dịp cận Tết - Ảnh 2.

Tai nạn pháo nổ ở trẻ

ẢNH: N.T

Ngoài ra, dịp cận tết phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào. Không mua pháo trôi nổi, pháo đặt trên mạng - nguy cơ rất cao, không kiểm soát được mức độ nguy hiểm. 

"Khi xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà, cần sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối, hoặc nước sạch. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất càng sớm càng tốt. Thời gian cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng cho trẻ", bác sĩ Thạch khuyến cáo.

Cách xử lý khi trẻ hóc dị vật

Bác sĩ Đoàn Thị Thanh Hồng, khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ khi trẻ bị hóc dị vật phụ huynh cần bình tĩnh, thực hiện các thủ thuật dựa trên các nhóm tuổi sau:

Vỗ lưng, ấn ngực (đối với trẻ dưới 2 tuổi):

Đặt trẻ nằm sấp đầu thấp trên cánh tay trái, giữ chặt đầu và cổ trước bằng bàn tay trái. Dùng ngón trỏ và ngón giữa trái đẩy cằm trẻ lên cho cổ trẻ ưỡn tránh gập đường thở.

Sau đó dùng gót bàn tay phải vỗ 5 cái vào lưng trẻ (ở khoảng giữa hai bả vai).

Nếu thấy trẻ còn khó thở, tím tái lật ngửa trẻ sang tay phải và dùng hai ngón tay trái ấn mạnh ở vùng 1/2 xương ức 5 lần. Tiếp tục luân phiên vỗ lưng và ấn ngực cho đến khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc thấy trẻ khóc được.

Thủ thuật Heimlich (đối với trẻ trên 2 tuổi):

Tư thế ngồi hoặc đứng phía sau người trẻ sao cho thuận tiện vòng hai tay qua người trẻ. Bàn tay trái tạo thành nắm đấm, đặt ngay thượng vị, dưới mũi ức phía trước ngực và bàn tay phải ôm lấy nắm đấm. Ấn mạnh từ trước ra sau và từ dưới lên trên cho đến khi dị vật ra ngoài.

Sau khi thực hiện các thao tác này, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám dù trẻ đã nôn ra dị vật.

Tin liên quan

2 trẻ nguy kịch vì nuốt dị vật

2 trẻ nguy kịch vì nuốt dị vật

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã tiếp nhận 2 bệnh nhi nuốt dị vật cực kỳ nguy hiểm.

Hóc dị vật, bé gái 2 tuổi tử vong

Ho, khó thở hơn một năm đi khám phát hiện dị vật ở phế quản

Khám phá thêm chủ đề

hóc dị vật đường thở Tết Nguyên đán nôn ói Ho sặc sụa Khó thở Bệnh viện Nhi đồng 2 Bệnh viện Nhi đồng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận