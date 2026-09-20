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    Thời sựDân sinh

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Chỉ trong 8 ngày, tại Km225+200 trên đèo Prenn, 2 lần xảy ra sạt lở taluy dương, đáng lo ngại, nhiều khối đá và gốc thông vẫn đang 'treo' trên mái taluy, tiềm ẩn nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào khi mưa lớn kéo dài.

    Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 19.9, trong lúc mưa lớn, tại Km225+200 trên đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), xảy ra sạt lở taluy dương.

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 1.

    Nhiều khối đá sạt xuống đường đèo Prenn khiến việc lưu thông gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm

    ẢNH: CTV

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 2.

    Đất đá sạt lở tràn ra đường chiều 19.9.2026

    ẢNH: CTV

    Đất đá từ trên cao tràn xuống, trong đó có 3 khối đá lớn lăn ra mặt đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và phương tiện, nhưng khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 3.

    Sạt lở tại Km 225+200 xảy ra chiều tối 12.9.2026

    ẢNH: CTV

    Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 12.9, cũng tại vị trí này xảy ra sạt lở taluy dương. Đất đá tràn xuống chiếm khoảng 3/4 mặt đường, buộc lực lượng công an địa phương và CSGT phải túc trực điều tiết, cho các phương tiện lưu thông một chiều luân phiên qua khu vực nguy hiểm.

    Nhiều dấu hiệu bất an trên mái taluy

    Điều đáng lo ngại là tình trạng sạt trượt tại Km225+200 không phải mới xuất hiện. Trung tuần tháng 7.2026, tại đây, mái taluy dương cao hơn 40 m, dài hơn 70 m đã được cơ quan chức năng huy động máy móc xử lý khối lượng lớn đất đá có nguy cơ sạt trượt xuống mặt đường khi mưa lớn. Mái taluy cũng được giật cấp nhằm giảm nguy cơ sạt lở.

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 4.

    Gốc cây và đá chênh vệnh trên taluy dương

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, đất đá tiếp tục sạt trượt tại vị trí này.

    Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường cho thấy, trên mái taluy vẫn còn nhiều khối đá lớn, gốc cây thông nằm chênh vênh, có nguy cơ rơi xuống mặt đường nếu mưa lớn kéo dài hoặc nền đất tiếp tục bão hòa nước.

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 5.

    Những khối đá "treo" lơ lửng trên taluy dương đèo Prenn

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 6.

    Dù tháng 7.2026, cơ quan chức năng đã san gạt bớt đất hạ độ cao nhưng tại Km 225+200 vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Không chỉ Km225+200, trên đèo Prenn còn một số vị trí taluy dương có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, cần được theo dõi và xử lý, nhất là trong cao điểm mùa mưa.

    Nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài

    Đáng chú ý, Km225+200 từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào cuối năm 2025. Việc sạt lở tiếp tục tái diễn trong mùa mưa năm nay cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực vẫn hiện hữu.

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 7.

    Dọc cung đèo Prenn có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 8.

    Vị trí này cũng có nguy cơ sạt lở

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 9.

    Cần xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn trong mùa mưa bão

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Đèo Prenn là tuyến cửa ngõ kết nối Đà Lạt với các khu vực phía nam, có lưu lượng phương tiện lớn. Nếu đất đá từ mái taluy bất ngờ sạt xuống, người và phương tiện lưu thông qua đây có thể bị đặt vào tình huống nguy hiểm, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 10.

    Nguy cơ sạt lở ở đèo Prenn nếu trời mưa kéo dài là rất caoi

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, nhiều khối đá vẫn 'treo' trên cao- Ảnh 11.

    Mái taluy có đá và cây cối chênh vênh, nỗi ám ảnh và lo sợ của người tham gia lưu thông qua đèo prenn

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Thực tế 2 vụ sạt lở liên tiếp trong thời gian ngắn là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Việc kiểm tra, xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ sạt trượt trên đèo Prenn, nhất là những mái taluy còn đá và cây cối chênh vênh, cần được chú trọng để hạn chế nguy cơ sự cố bất ngờ trong mùa mưa bão.

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    Đèo Prenn Lâm Đồng Sạt lở mưa lớn Đà Lạt

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