Đèo Prenn lại sạt lở, nguy hiểm rình rập khi mưa kéo dài

Khoảng 16 giờ 30 ngày 19.9, trong lúc trời mưa, nhiều tảng đá lớn cùng đất đá từ taluy dương bất ngờ tràn xuống mặt đường đèo Prenn, tại Km225+200 (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Nhiều tảng đá lớn cùng đất đá từ taluy dương sạt xuống, tràn ra mặt đường đèo Prenn tại Km225+200 ẢNH: ĐK

Theo ghi nhận, ít nhất 3 tảng đá lớn rơi xuống mặt đường, kèm một lượng đất đá từ sườn núi cao đổ xuống. Thời điểm xảy ra sạt lở, một số ô tô đang lưu thông qua khu vực kịp thời phát hiện, đánh lái tránh hoặc dừng xe nên không xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực nguy hiểm và phối hợp với các lực lượng xử lý đất đá trên mặt đường.

Đất đá sạt xuống đèo Prenn khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn ẢNH: ĐK

Đáng chú ý, cũng tại vị trí này, tối 12.9, mưa lớn cũng khiến đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện trong thời gian khá dài.

Việc đất đá liên tục sạt xuống cùng một vị trí cho thấy nguy cơ mất an toàn trên đèo Prenn vẫn còn, đặc biệt trong điều kiện mưa kéo dài. Sạt lở cũng có thể ảnh hưởng đến các phương tiện nếu xảy ra trong lúc đang lưu thông qua đây.

Trước đó, ngày 4.12.2025, cũng tại khu vực Km225+200, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương cùng cây cối bất ngờ đổ xuống, phủ kín mặt đường. Rất may, thời điểm đó không có phương tiện đi qua nên không xảy ra thiệt hại về người. Vụ sạt lở ảnh hưởng đến tuyến đèo Prenn, một trong những cửa ngõ chính vào trung tâm Đà Lạt, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đèo Prenn có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào cuối tuần và các dịp lễ. Vì vậy, tình trạng đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường trong thời điểm mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện qua khu vực.