Sạt lở trên đồi, 450 người dân Lâm Đồng phải sơ tán

Ngày 19.9, ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn.

Cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở, đồng thời khảo sát một số vị trí để chủ động phương án sơ tán người dân nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên người dân vùng sạt lở ẢNH: CTV

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp UBND xã Quảng Sơn mời chuyên gia đánh giá, khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở. Trên cơ sở kết luận của chuyên gia, các đơn vị đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.

Ông Phúc cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, qua đó khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Quảng Sơn khoanh vùng chính xác khu vực có diễn biến địa chất phức tạp, làm cơ sở công bố tình huống khẩn cấp; kiểm kê, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

Sạt lở ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, Lâm Đồng ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 17.9, sau mưa lớn, khu vực đồi tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún và sạt trượt trên diện tích khoảng 4 ha, đe dọa an toàn nhà ở và đất sản xuất của người dân.

Các vết nứt kéo dài khoảng 300 m dọc sườn đồi, sâu trung bình khoảng 20 cm, rộng từ 6 - 17 cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng.

UBND xã Quảng Sơn đã sơ tán 79 hộ với khoảng 450 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện người dân được bố trí nơi tạm trú, chính quyền địa phương hỗ trợ để ổn định đời sống.

UBND xã Quảng Sơn cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân sạt lở, đánh giá mức độ nguy hiểm để hỗ trợ địa phương xây dựng phương án xử lý.